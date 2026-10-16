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L'assureur immobilier Travelers recule alors que de violentes tempêtes entraînent une hausse des pertes liées aux catastrophes naturelles
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action de l'assureur IARD Travelers TRV.N recule de 2,6% à 374 dollars en pré-ouverture

** Co affiche des pertes liées aux catastrophes naturelles de 538 millions de dollars au troisième trimestre, contre 402 millions il y a un an

** De violentes tempêtes de vent et de grêle dans plusieurs États américains contribuent à la hausse des pertes liées aux catastrophes

** La société annonce un revenu net d'investissement de 908 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 7% par rapport à l'année dernière

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 32,4% depuis le début de l'année

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