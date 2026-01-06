L'assureur Globe Life chute après la révision à la baisse de sa notation par Evercore ISI

6 janvier - ** Les actions de l'assureur-vie Globe Life

GL.N en baisse de 1,2 % à 138,98 $ avant le marché

** Evercore ISI rétrograde l'action de "surperformance" à "en ligne", maintient le PT à $155

** Avec des résultats favorables sur la résolution du risque réglementaire, un flux de trésorerie disponible futur amélioré grâce à l'utilisation prévue de sa réassurance captive basée aux Bermudes, nous pensons qu'il y a une visibilité solide, mais pas vraiment de bonnes raisons pour une nouvelle réévaluation, indique la société de courtage.

** Sur les fondamentaux, si le consommateur à faible revenu faiblit, cela pourrait entraîner des vents contraires pour les ventes et les revenus de GL pour l'assurance-vie, ajoute-t-elle.

** Evercore ISI déclare qu'il y a encore des turbulences sur les marchés de la santé en général - ce qui pourrait signifier une plus grande volatilité de ces résultats en 2026 et 2027

** Neuf des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou plus, 2 comme un "maintien"; le PT médian est de 168,5 $ - données compilées par LSEG

** L'action GL a augmenté de 25 % en 2025