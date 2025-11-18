L'assureur floridien American Integrity recule, l'investisseur principal et le directeur général réduisant leurs participations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Les actions d' Insurance AII.N ont baissé de 0,4 % à 24,06 $ mardi après que l'assureur de biens résidentiels **a** lancé une offre secondaire

** AII, basée à Tampa, en Floride, a déclaré tard lundi () que certains actionnaires **céderaient** 3 millions d'actions

** L'investisseur immobilier James Sowell se sépare de ~2,7 millions d'actions, réduisant sa participation de 12% à 24,4%, et Robert Ritchie, le directeur général, **vendra** 550 578 actions, selon le prospectus d'offre ()

** KBW, Piper Sandler et William Blair sont les teneurs de livres associés actifs ** AII est entrée en bourse le 8 mai après une introduction en bourse d'environ 6,9 millions d'actions au prix de 16 $. Son action a atteint un pic intrajournalier de 26,36 $ mardi dernier ** Après la cloche ce jour-là, AII a annoncé une amélioration de 15,4 points en glissement annuel du ratio combiné du 3ème trimestre à 78,9%, grâce à une forte croissance des polices volontaires et à un environnement de catastrophes **clément**, et les primes brutes émises ont augmenté de 48,5%

** Environ 70.000 actions AII ont été échangées au cours de la séance, contre un volume de 50-DMA d'environ 122.000 actions, selon les données du LSEG

** 5 des 6 analystes couvrant AII évaluent l'action à "fort achat" ou "achat", 1 à "conserver", leur PT médian est de 27,50 dollars