L'assureur contre les inondations Neptune recule suite à une vente secondaire d'actions

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12 mai - ** Les actions de Neptune Insurance NP.N ont chuté de 8,1 % mardi, à 28,18 dollars, après l'annonce d'une offre secondaire ** L'assureur contre les inondations basé en Floride a lancé lundi soir une offre d' d'environ 8,4 millions d'actions par les actionnaires existants

** De plus, NP a l'intention de racheter 835.561 actions de l'offre auprès des souscripteurs

** Morgan Stanley est le chef de file de l'opération, rejoint par JP Morgan et Goldman Sachs en tant que co-chefs de file, selon le communiqué

** NP a fait son entrée en bourse le 1er octobre après que la société et ses actionnaires aient vendu des actions lors d'une offre publique initiale (introduction en bourse) au prix de 20 $ ** Jeudi dernier, l'action NP a bondi d'environ 22 % pour clôturer à 30,47 $ après que le Conseil d'examen de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a publié un rapport final comprenant des propositions de réforme du Programme national d'assurance contre les inondations (NFIP), recommandant un “plan de réforme complet axé sur un changement stratégique vers un rôle prépondérant du marché privé”

** TD Cowen a déclaré dans une note de recherche la semaine dernière qu’il s’attendait à ce que les détails à venir profitent à NP et au marché privé de l’assurance contre les inondations

** 8 des 12 sociétés de courtage attribuent à l'action NP la note “acheter”, 4 la note “conserver”; le cours cible médian est de 30,50 $, selon les données de LSEG