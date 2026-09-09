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L'assureur automobile Hagerty recule en raison d'une offre secondaire prévue
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 22:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Hagerty Inc. ( HGTY.N ), assureur spécialisé dans les véhicules d'exception, ont reculé de 6,9 % après la clôture, à 12,35 dollars, suite à l'annonce d'une offre secondaire

** La société HGTY, basée dans le Michigan, annonce que son actionnaire, Hagerty Holding Corp (HHC), a l’intention de céder 8,25 millions d’actions

** HHC utilisera le produit net de l’émission pour procéder au rachat, au profit du Kim Hagerty Revocable Trust, d’un nombre correspondant de ses actions HHC

** Wells Fargo et JP Morgan sont les chefs de file de l’opération

** Le fournisseur de couvertures d'assurance pour les voitures, bateaux et motos de collection compte environ 343,6 millions d'actions en circulation

** L'action HGTY a clôturé en baisse de 0,8 % à 13,26 $. Le titre a progressé d'environ 23 % au cours des trois derniers mois, affichant toutefois une baisse de 1,3 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 9 analystes est “conserver”; l’objectif de cours médian est de 15 dollars, selon LSEG

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