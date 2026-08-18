L'association professionnelle du cinéma « Cinema United » appelle Paramount et le procureur général de Californie à entamer des discussions

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Cinema United, l'association professionnelle représentant les exploitants de salles de cinéma, a adressé mardi une lettre au procureur général de Californie, Rob Bonta, et à Paramount Skydance PSKY.O afin de les inviter à se rencontrer pour discuter d'un accord à l'amiable dans le cadre de l'affaire antitrust en cours.