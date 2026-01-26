L'Assemblée nationale française approuve l'interdiction des médias sociaux aux mineurs de moins de 15 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le vote) par Elizabeth Pineau

L'Assemblée nationale française a soutenu lundi un projet de loi visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux médias sociaux, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale.

Le projet de loi propose d'interdire aux moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux et aux "fonctionnalités de réseaux sociaux" intégrées dans des plateformes plus larges, et reflète l'inquiétude croissante du public quant à l'impact des médias sociaux sur les mineurs.

Les législateurs ont voté en faveur du projet de loi par 116 voix contre 23. Il est maintenant transmis au Sénat avant un vote final à la chambre basse.

Le président Emmanuel Macron a désigné les médias sociaux comme l'un des facteurs responsables de la violence chez les jeunes. Il exhorte la France à suivre l'exemple de l'Australie, dont l'interdiction pour les moins de 16 ans des plateformes de médias sociaux, notamment Facebook META.O , Snapchat SNAP.N , TikTok et YouTube GOOGL.O , est entrée en vigueur en décembre, ce qui constitue une première mondiale.

L'INTERDICTION FRANÇAISE SUIVRAIT LES TRACES DE L'AUSTRALIE

Macron souhaite que l'interdiction soit mise en place à temps pour la rentrée universitaire de septembre.

"Avec cette loi, nous fixons une limite claire dans la société et disons que les médias sociaux ne sont pas inoffensifs", a déclaré Laure Miller, législatrice centriste, lors de la présentation du projet de loi.

"Nos enfants lisent moins, dorment moins et se comparent davantage les uns aux autres", a-t-elle poursuivi. "Il s'agit d'une bataille pour les esprits libres"

L'interdiction des médias sociaux en Australie est étudiée dans des pays tels que la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Espagne et la Grèce.

Le Parlement européen a demandé à l'Union européenne de fixer un âge minimum pour l'accès des enfants aux médias sociaux, bien qu'il appartienne aux États membres d'imposer des limites d'âge.

En France, la limitation de l'accès des mineurs aux médias sociaux bénéficie d'un large soutien politique et public.

Le législateur d'extrême droite Thierry Perez a déclaré que le projet de loi répondait à une "urgence sanitaire".

"Les médias sociaux ont permis à chacun de s'exprimer, mais à quel prix pour nos enfants?" a déclaré Perez.

SOUTIEN DU PUBLIC

L'interdiction française exigerait que les plateformes bloquent l'accès aux jeunes adolescents au moyen de mécanismes de vérification de l'âge conformes à la législation de l'Union européenne.

L'application de telles interdictions peut s'avérer difficile. Le gouvernement australien a reconnu que la mise en œuvre de son interdiction ne serait pas sans heurts après que des enfants prétendant avoir moins de 16 ans ont inondé les fils d'actualité des médias sociaux du pays de messages se réjouissant de leur capacité à continuer à accéder aux réseaux.

La législation française étend également l'interdiction des smartphones, déjà en vigueur dans les collèges, aux lycées.

Un sondage Harris Interactive réalisé en 2024 a montré que 73 % du public était favorable à l'interdiction de l'accès aux médias sociaux pour les moins de 15 ans.

Les adolescents présents dans les rues de Paris étaient partagés. Certains ont déclaré qu'ils étaient conscients des dangers associés aux médias sociaux, tandis que d'autres estimaient qu'une interdiction était excessive.