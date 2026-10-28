L'Asie soutient les ventes de Heineken au 3e trimestre

(Zonebourse.com) - Heineken, le deuxième brasseur mondial derrière AB InBev, a fait état mercredi de chiffres d'activités meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre sous l'effet de gains de parts de marché et d'une progression de ses ventes dans toutes ses régions géographiques, à commencer par l'Asie.

Le fabricant des marques Tiger et Desperados, entre autres, a vu ses ventes en volumes augmenter de 4,8% sur le trimestre écoulé, alors que les analystes anticipaient une hausse de l'ordre de 2,9%.

La croissance a été de loin la plus importante en Asie-Pacifique ( 17,3%), grâce au dynamisme du Vietnam, de la Chine et de l'Inde, notamment sous l'impulsion de ses marques haut de gamme comme Kingfisher Ultra sur le marché indien.

La zone Afrique et Moyen-Orient arrive en deuxième position, avec une augmentation de 4,3%, loin devant les Amériques ( 2,1%) et l'Europe ( 0,6%).

Le groupe néerlandais affiche une croissance organique de 4,6% de son chiffre d'affaires à 8,09 milliards d'euros, dépassant le consensus qui prévoyait une progression de 3,5%.

Heineken a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, visant toujours une croissance organique de 2% à 6% de son résultat opérationnel en 2026.

Encore du pain sur la planche, selon le DG

Rafael Oliveira, son nouveau directeur général, a estimé que l'entreprise disposait de "solides bases", mais qu'elle ne les transformait pas suffisamment en gains de nouveaux clients et en croissance de ses ventes.

"Il reste encore beaucoup à faire afin d'affiner notre exécution, d'accélérer notre activité et d'établir une culture de la performance encore plus forte", a-t-il souligné dans un communiqué.

Le marché saluait ces performances ainsi que ce diagnostic et l'action gagnait 1,7% à près de 78,1 euros en Bourse d'Amsterdam, l'une des trois meilleures performances de l'indice AEX.

Le titre a progressé de 11,9% depuis le début de l'année, faisant mieux que son indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Food & Beverage ( 10,6%), mais restant en deçà du géant AB InBev, qui grimpe de presque 33% sur la période.

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