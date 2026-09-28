L'arrivée des marchés prédictifs sur le marché boursier américain suscite des inquiétudes au niveau réglementaire

Le logo de Polymarket sur un smartphone. (Crédits: Adobe Stock)

Les marchés de prédiction sont en passe de devenir des plateformes alternatives permettant aux traders de parier sur des entreprises américaines telles que Tesla TSLA.N et Apple AAPL.O , ce qui soulève des inquiétudes quant à la protection des investisseurs et à la surveillance du marché, selon des experts indépendants en matière de données et de réglementation.

Ce secteur en plein essor, dont Polymarket et Kalshi ont été les pionniers, s'est fait connaître en permettant aux parieurs de miser sur presque tout, y compris les événements sportifs, les élections et les opérations militaires.

Au cours de l'année écoulée, ces acteurs se sont étendus sur le terrain plus traditionnel de Wall Street, proposant des dizaines de milliers de marchés sur les fluctuations boursières, les données d'entreprises et d'autres événements d'entreprise qui influencent souvent le cours des actions, selon des études indépendantes et une analyse de Reuters qui ont mis en lumière ce segment en pleine croissance du secteur.

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Bien qu'ils restent minimes par rapport au marché boursier sous-jacent, les marchés de prédiction liés aux actions créent un nouvel espace de spéculation sur les titres américains, échappant à bon nombre des protections des investisseurs et des règles de surveillance des marchés qui régissent les bourses réglementées. Des experts juridiques avertissent que si ces produits continuent à se développer rapidement, ils pourraient à terme influencer la transactions des actions sous-jacentes et compromettre la capacité des régulateurs à contrôler le marché.

« Il s'agit d'une nouvelle frontière pour la structure du marché. C'est de l'innovation à outrance », a déclaré Yesha Yadav, vice-doyenne de la faculté de droit de l'université Vanderbilt, ajoutant que les autorités de surveillance devraient faire preuve d'« urgence et de créativité » pour traiter ces nouveaux produits.

Polymarket et Kalshi affirment surveiller de près les pratiques d' s à la recherche de comportements répréhensibles, signaler systématiquement les cas aux autorités américaines et collaborer avec les régulateurs.

« L'intégrité du marché est au cœur de notre fonctionnement », a déclaré un porte-parole de Polymarket, ajoutant que la société déployait également des efforts considérables pour empêcher les utilisateurs américains d'accéder à sa plateforme internationale.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a refusé de commenter, tandis que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) n'a pas répondu à une demande de commentaire. Ces agences ont indiqué qu'elles réexaminaient la réglementation des marchés de prédiction liés aux actions.

NVIDIA ET ALPHABET PARMI LES TITRES LES PLUS POPULAIRES

Polymarket International a lancé des marchés sur des actions individuelles en octobre dernier, et les traders ont misé plus de 220 millions de dollars sur environ 31 000 marchés liés aux actions jusqu'au début du mois de septembre, selon une analyse réalisée par le cabinet de recherche sur la blockchain Allium pour Reuters.

Près de 60 % de ces montants concernaient des marchés liés à l'évolution de valeurs individuelles, Nvidia NVDA.O , Alphabet (la société mère de Google) GOOGL.O , Apple et Tesla étant les plus populaires, tandis que le reste a été misé sur des marchés basés sur des ETF ou des indices boursiers, a constaté Allium. Ces sociétés cotées en bourse n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les traders parient généralement « oui » ou « non » sur le fait qu'une action ou un indice atteindra un niveau spécifique à une date donnée. Un portefeuille identifié par Allium a généré un volume de 175 000 dollars grâce à environ 1 300 transactions sur Apple, en structurant ses positions de manière à dégager un petit bénéfice, que le contrat « oui » ou « non » soit gagnant ou non.

Kalshi ne propose pas actuellement de paris sur des actions individuelles, mais offre chaque jour environ 2 500 marchés portant sur des indices et des « indicateurs clés de performance » (KPI) d'entreprises (KPIs), tels que les lancements d'iPhone et les livraisons de Tesla, selon une analyse par Reuters du site web de Kalshi et des données fournies par cette dernière. Kalshi n'a pas répondu à la demande de Reuters concernant les données relatives aux volumes de transactions.

Bien qu'ils s'adressent aux particuliers, les marchés de prédiction cherchent également à attirer les investisseurs institutionnels en commercialisant des contrats sur des événements comme des moyens alternatifs de se couvrir contre les risques économiques et de marché traditionnels. Contrairement aux marchés boursiers, les marchés de prédiction permettent aux investisseurs de négocier 24 heures sur 24 et d'exprimer des points de vue multiples sur une entreprise et ses performances. Mais ils n'offrent pas les mêmes protections ni les mêmes droits, selon des experts juridiques, tandis que de nombreuses études montrent que la grande majorité des traders perdent de l'argent.

La structure juridique offshore de Polymarket International, qui la place en grande partie hors de portée des autorités de surveillance américaines, rend également difficile pour ces dernières de voir ce qui se passe sur ces marchés, a déclaré James Angel, professeur de finance à l'université de Georgetown.

« C'est évidemment le genre de situation qui devrait donner des cauchemars à nos régulateurs », a-t-il ajouté.

La nouvelle plateforme américaine de Polymarket, réglementée par la CFTC, ne propose pas de marchés sur des actions individuelles, mais offre une poignée de marchés sur des indicateurs de performance clés (KPI).

QUESTIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE

La CFTC estime qu'elle devrait superviser les marchés de prédiction, car ceux-ci négocient en réalité des contrats dérivés, mais les appels à une intervention de la SEC se multiplient.

En vertu de la législation américaine, les contrats liés à une seule action sont généralement considérés comme des « swaps basés sur des titres » (, SBS), un type de produit dérivé supervisé par la SEC et principalement réservé aux investisseurs professionnels.

Certains contrats KPI pourraient également être considérés comme des SBS, selon des experts juridiques, bien qu'un porte-parole de Kalshi ait contesté cette affirmation. Un porte-parole de Polymarket a déclaré que la société travaillait avec les agences pour déterminer comment les définitions des swaps et des SBS s'appliquent aux contrats portant sur des événements inédits.

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En juin, les régulateurs ont conjointement sollicité l'avis du public sur ces questions et sur la nécessité de désigner l'un d'entre eux comme autorité de surveillance principale. Les établissements financiers traditionnels et les associations de consommateurs souhaitent que la SEC prenne les rênes, car elle dispose de l'expertise nécessaire.

« On peut tout aussi bien imaginer des délits d'initiés se produire sur ces KPI que sur les actions », a déclaré Ben Schiffrin, ancien responsable de la SEC qui dirige désormais la politique en matière de valeurs mobilières au sein de l'association à but non lucratif Better Markets. Veiller au respect des règles relève « de la mission de la SEC », a-t-il ajouté.

Plusieurs législateurs, dont le sénateur américain Adam Schiff , un démocrate californien, ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les marchés de prédiction.

Dans une déclaration à Reuters, M. Schiff a indiqué que le Congrès ne devait pas permettre au secteur de « contourner la législation américaine sur les valeurs mobilières en déguisant des produits financiers traditionnels sous la forme de contrats de prédiction ».

(Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon une analyse d'Allium, les traders de Polymarket ont misé plus de 220 millions de dollars sur environ 31 000 marchés liés aux actions

* Près de 60 % des paris liés aux actions sur Polymarket ciblent les fluctuations de titres individuels, a constaté Allium

* La législation américaine considère généralement les contrats sur une seule action comme des swaps réglementés par la SEC, principalement réservés aux investisseurs professionnels

par Douglas Gillison