Un juge suspend l'interdiction des marchés prédictifs dans le Minnesota, une première aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires émanant d'entreprises et du procureur général du Minnesota aux paragraphes 3 à 6)

* Une injonction empêche la loi du Minnesota d'entrer en vigueur samedi

* Le juge a estimé que la loi fédérale prévalait probablement sur l'interdiction du Minnesota

* Le procureur général du Minnesota s'engage à continuer de défendre la loi

par Nate Raymond

Lundi, une juge fédérale a empêché le Minnesota d'appliquer une loi récemment adoptée qui faisait de cet État le premier du pays à interdire purement et simplement les marchés de prédiction tels que ceux gérés par Kalshi et Polymarket. La juge fédérale de district Katherine Menendez, à Minneapolis, a rendu une injonction préliminaire à la demande de Kalshi, de Polymarket et de la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC), après avoir estimé que la loi fédérale prévalait probablement sur la loi de l’État, qui devait entrer en vigueur samedi.

Dans des communiqués distincts, Kalshi et Polymarket ont salué cette décision, qui leur permettra de continuer à autoriser les résidents du Minnesota à négocier des “contrats sur événements” sur leurs plateformes pendant que le litige suit son cours.

“La décision d’aujourd’hui est claire: les États ne peuvent pas interdire des pratiques qui ne relèvent pas de leur compétence”, a déclaré Elisabeth Diana, porte-parole de Kalshi, dans un communiqué.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, membre du Parti démocrate, a indiqué dans un communiqué qu’il n’était pas d’accord avec cette décision et qu’il continuerait à défendre la loi de l’État.

“Les marchés de prédiction relèvent purement et simplement du jeu, et le Minnesota a tout à fait le droit d’empêcher les pratiques de jeu abusives de s’implanter dans nos communautés”, a-t-il déclaré. La CFTC, Kalshi et Polymarket ont intenté une action en justice après que le gouverneur démocrate Tim Walz eut promulgué en mai la loi , qui érige en infraction pénale l’exploitation, l’hébergement ou la promotion d’un marché de prédiction dans le Minnesota.

Ces plateformes, qui permettent aux utilisateurs de tirer profit de pronostics portant sur un large éventail d’événements du monde réel, notamment les sports et les élections, sont au cœur d’une bataille concernant le pouvoir des autorités de régulation des jeux d’argent des États à contrôler le secteur des marchés de prédiction, qui pèse plusieurs milliards de dollars.

La loi du Minnesota visait directement les marchés de prédiction, contrairement à d’autres États qui, dans le cadre d’une série de procédures judiciaires, ont fait valoir que ces entreprises menaient des activités de paris sans licence, en violation des lois étatiques existantes sur les jeux d’argent. Dans le cas de Kalshi, le Massachusetts , le Michigan , le Nevada et l’État de Washington ont obtenu des décisions de justice visant à restreindre ses activités. Sous l’administration du président Donald Trump , la CFTC a partagé la position de ces sociétés selon laquelle les contrats sur événements que les utilisateurs peuvent négocier sur leurs marchés de prédiction relèvent exclusivement de la compétence de l’agence en matière de réglementation des “swaps”, un type de contrat dérivé, et que les États ne peuvent pas les réglementer.

Mme Menendez, nommée par le président démocrate Joe Biden, a abondé dans ce sens, affirmant qu’il existait plusieurs exemples de contrats événementiels hébergés par Kalshi et Polymarket, deux entités réglementées par la CFTC, qui correspondaient à la définition juridique d’un “swap”.

Elle a souligné qu’à un stade ultérieur de la procédure, elle pourrait prononcer une injonction plus restreinte si elle venait à conclure que tous les types de contrats événementiels répertoriés sur Kalshi et Polymarket ne répondent pas à cette définition.

“Toutefois, compte tenu de la nature unique de la loi du Minnesota sur les marchés de prédiction, de la situation de ces affaires et de la date d’entrée en vigueur imminente de cette loi, une injonction préliminaire maintenant le statu quo jusqu’à ce que le fond de cette affaire soit pleinement tranché est appropriée”, a-t-elle écrit.