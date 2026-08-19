Kalshi s'attaque au marché boursier

La plateforme américaine de marchés de prédiction Kalshi veut étendre son activité aux contrats perpétuels sur indices boursiers, comme l'anticipaient de nombreux observateurs. Le projet la placerait en concurrence plus directe avec les grands opérateurs boursiers de produits dérivés.

Kalshi a déposé mardi aux Etats-Unis un dossier auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour proposer des contrats perpétuels sur indices boursiers. Ces produits permettraient de miser à la hausse ou à la baisse sur les grands indices américains, avec effet de levier. Contrairement aux contrats à terme classiques, les "perps" n'ont pas de date d'expiration. Les investisseurs peuvent ainsi conserver leurs positions sans avoir à renouveler régulièrement leurs contrats.

Avec cette initiative, Kalshi cherche à dépasser son activité historique de paris sur des événements comme le sport ou les élections. La société veut désormais se développer sur plusieurs classes d'actifs grâce aux contrats perpétuels.

Un contrat US500 et un contrat cuivre

Ces instruments donneraient une exposition aux principaux indices boursiers sans obliger les traders à détenir les actions qui les composent. L'effet de levier permettrait en outre d'amplifier les gains potentiels, mais aussi les pertes. Le contrat US500 serait adossé au MerQube US Large Cap Index. Kalshi a également déposé une demande portant sur des contrats perpétuels liés au cuivre (COPPERPERP).

Cette diversification rapproche encore davantage l'entreprise des plateformes traditionnelles de produits dérivés. Les contrats sur paniers d'actions diversifiés relèvent de la CFTC et non de la Securities and Exchange Commission (SEC). Kalshi n'aurait donc pas besoin de l'aval de la SEC pour lancer ces contrats sur indices.