L'armée américaine choisit la division de défense de Hanwha pour la réalisation de prototypes d'artillerie mobile

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L'armée américaine a annoncé mardi avoir sélectionné Hanwha Defense USA, une filiale de la société sud-coréenne Hanwha Aerospace 012450.KS , pour fournir son nouveau canon tactique mobile, marquant ainsi une avancée majeure pour la plus grande entreprise de défense sud-coréenne sur le marché américain de l'armement.

L'accord prévoit la livraison par Hanwha de six systèmes, avec une option pour 12 autres, dans le cadre d'un contrat d'une valeur maximale de 262,9 millions de dollars.

Les résultats des essais menés par les soldats permettront de déterminer si le système sera mis en service. S’il est approuvé, le système de Hanwha remplacera l’artillerie tractée M777 dans certaines unités, a indiqué l’armée américaine dans un communiqué.

Cette sélection marque une étape importante pour Hanwha Aerospace, qui cherche à tirer parti du succès mondial de son activité d’artillerie pour remporter des commandes dans le cadre de la modernisation de l’artillerie américaine.

Mercredi, à l’ouverture de la Bourse, l’action Hanwha Aerospace a bondi de 9,5% après l’annonce, surclassant l’indice KOSPI .KS11 , qui reculait de 6,7%.

Hanwha, l’un des principaux exportateurs de ce type de systèmes selon les analystes sud-coréens, a vendu des obusiers automoteurs K9 et d’autres systèmes terrestres à des pays tels que l’Australie, la Norvège et la Turquie.