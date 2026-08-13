L'Argentine multiplie par près de deux ses estimations de réserves pétrolières à Vaca Muerta, un coup de pouce à sa stratégie d'exportation

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L'Argentine a annoncé jeudi qu'une nouvelle étude avait révélé que son immense gisement de schiste de Vaca Muerta , contenait 30,17 milliards de barils de pétrole récupérable, soit près du double des 16,22 milliards de barils estimés en 2013 par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Cette nouvelle estimation constitue un coup de pouce majeur pour l’Argentine, qui compte sur Vaca Muerta – l’un des plus grands gisements de schiste au monde – pour augmenter ses exportations de pétrole, faire rentrer des devises étrangères dont elle a cruellement besoin et renforcer sa position de fournisseur d’énergie.

* Les responsables ont précisé que ce chiffre plus élevé ne signifiait pas qu’un nouveau gisement de pétrole avait été découvert sous terre, mais qu’il reflétait l’état actuel des connaissances de l’industrie sur cette formation après une décennie de forages, ainsi que l’amélioration des technologies permettant aux entreprises d’extraire davantage de pétrole à partir de la même roche.

* Selon l’étude, la zone jugée propice au forage s’est étendue de 22 %, s’étendant désormais à certaines parties des provinces de Mendoza et de Río Negro, dans le sud du pays. L’estimation a également augmenté car les entreprises identifient désormais davantage de couches rocheuses comme productives.

* Parallèlement, la part de pétrole pouvant être extraite de manière réaliste avec les technologies actuelles a augmenté de 54 %, grâce aux améliorations apportées à la conception des puits, au forage et à la fracturation hydraulique.

* Cette étude a été réalisée par l’Institut argentin du pétrole et du gaz (IAPG) à la demande du secrétariat à l’énergie, avec la contribution de grands producteurs tels que YPF YPFDm.BA , Chevron CVX.N , Vista VISTAA.MX et Pan American Energy PNRG.CD , ainsi que de spécialistes issus du milieu universitaire et des pouvoirs publics.

* Le gouvernement argentin a placé Vaca Muerta au cœur de sa stratégie énergétique à long terme , pariant que l’extension des gazoducs, des terminaux d’exportation et des projets de gaz naturel liquéfié contribuera à faire de ce gisement de schiste une source majeure de recettes d’exportation.