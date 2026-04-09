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L'Argentine adopte une réforme minière pour stimuler les investissements près des glaciers
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 12:07

par Lucila Sigal

Les députés argentins ont approuvé jeudi une réforme soutenue par le gouvernement visant à promouvoir les investissements miniers dans les régions glaciaires, une mesure qui menacerait les ressources en eau et mettrait à mal la protection de l'environnement, selon les écologistes et les scientifiques.

La Chambre des députés a adopté la réforme par 137 voix contre 111, avec trois abstentions. La loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Encouragée par le gouvernement du président libertaire Javier Milei, cette réforme a suscité la controverse car elle permet aux provinces de fixer leurs propres normes de protection des glaciers et des zones périglaciaires.

Selon les détracteurs de la loi, ce changement pourrait compromettre les mesures de protection des formations glaciaires de haute altitude qui constituent des réserves d'eau douce essentielles.

Les députés de l'opposition ont accusé le gouvernement de censure, affirmant que sur les plus de 100.000 personnes qui avaient demandé à exprimer leur désaccord lors d'audiences publiques organisées sur cette loi, seul 0,3% avait été autorisé à le faire.

UNE LOI VISANT À PROTÉGER LES RÉSERVES D'EAU

Depuis 2010, la législation interdit les activités minières et industrielles dans les zones concernées et fixe des normes minimales pour protéger les réserves d'eau.

Les gouverneurs des principales provinces minières du pays, de concert avec les entreprises, affirment que la réforme clarifie les règles en matière d'investissement, ajoutant qu'elle pourrait faire de l'Argentine un fournisseur clé de cuivre et de lithium pour la transition énergétique.

Les scientifiques nationaux estiment que la réforme est motivée par des intérêts économiques et politiques, tandis que les groupes environnementaux assurent qu'elle privilégie les projets miniers à grande échelle au détriment de la protection de l'environnement.

En février, l'université de Buenos Aires avait fait part de ses inquiétudes concernant cette réforme, appelant à "des critères scientifiques unifiés, étayés par une expertise technique".

IL S'AGIT D'AVOIR LES DEUX

"Il ne s'agit pas de choisir entre l'environnement et le développement, mais de concilier les deux", a déclaré Roberto Cacciola, président de la chambre minière argentine CAEM, lors d'une récente audition au Congrès.

Le gouvernement de Javier Milei a accordé des avantages fiscaux, monétaires et juridiques aux sociétés minières, attirant des entreprises telles que Glencore GLEN.L et BHP

BHP.AX .

La loi de 2010 protège l'équivalent de 8.484 kilomètres carrés de glace dans les Andes. La frontière patagonienne avec le Chili abrite certains des plus grands champs de glace de la région.

(Reportage de Lucila Sigal, avec la contribution de Gnaneshwar Rajan, rédigé par Sarah Morland ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

Environnement

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