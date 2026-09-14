L'Argentin Milei prévoit de présenter un projet de loi visant à durcir les sanctions à l'encontre des entreprises opérant dans les Malouines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La décision audacieuse de Milei fait suite aux propos de Trump sur la neutralité

* Le projet de loi étendrait les sanctions aux filiales des plateformes pétrolières offshore

* Les analystes préviennent que l’élargissement des sanctions pourrait déstabiliser les investisseurs

par Leila Miller

Le président argentin Javier Milei prépare cette semaine un projet de loi visant à durcir les sanctions à l'encontre des entreprises opérant dans les îles Malouines, une initiative qui, selon les analystes, soulève des incertitudes quant à la possibilité qu’il aggrave les tensions avec la Grande-Bretagne en ciblant d’autres secteurs de l’économie de ces îles contestées.

Le projet de loi s’appuiera sur les procédures de sanctions que le gouvernement argentin affirme avoir engagées à l’encontre d’au moins 60 entreprises et particuliers liés à l’exploration pétrolière offshore autour des îles, que l’Argentine appelle les Malouines et revendique comme siennes bien que la Grande-Bretagne en assure le contrôle. L’Argentine a envahi les îles en 1982 et a mené une guerre de dix semaines pour leur contrôle avant de se rendre à la Grande-Bretagne.

Le Congrès devrait recevoir mardi la proposition de budget 2027 de Milei. Celle-ci devrait prévoir une augmentation des dépenses de défense afin de mettre davantage l'accent sur les questions de souveraineté.

Ce mois-ci, le président américain Donald Trump a laissé entendre que Washington pourrait reconsidérer sa position traditionnellement neutre sur le différend des Malouines. Depuis lors, l’Argentine a intensifié ses efforts pour cibler les entreprises impliquées dans des activités de forage pétrolier autour des îles.

Le projet de loi proposé par Milei prévoit des sanctions plus sévères pour les opérations non autorisées autour des îles, a déclaré à Reuters Marcelo Seghini, assistant parlementaire. Il a précisé que ce projet étendrait les sanctions aux filiales et couvrirait d’autres activités affectant les ressources naturelles de l’Argentine.

Cette initiative fait suite à une plainte pénale déposée la semaine dernière contre des entreprises liées au projet offshore Sea Lion dans les Malouines.

Le gouvernement argentin n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters ni fourni de liste des entreprises faisant l’objet de procédures de sanctions, bien que des noms aient été cités par les médias locaux.

Les analystes se sont dits incertains quant à la portée du projet de loi proposé par Milei sur la « défense de la souveraineté nationale », mais ont qualifié ses sanctions d’initiative agressive visant à traduire les revendications de souveraineté de l’Argentine en pression juridique et commerciale.

« Ce n’était pas un projet élaboré au fil du temps ni préparé avec minutie », a déclaré Marcelo Elizondo, représentant de l’Argentine auprès de la Chambre de commerce internationale. Les propos de Trump, a-t-il ajouté, « ont créé un climat que le gouvernement a cherché à exploiter rapidement ».

Les entreprises et les investisseurs s’interrogent sur la question de savoir si ces sanctions pourraient, à terme, affecter les sociétés opérant en Argentine, notamment celles impliquées dans l’exploitation de la vaste formation de pétrole de schiste "Vaca Muerta " du pays.

Le gouvernement a déjà essuyé des critiques suite à l’annonce de ces sanctions . Le spécialiste néerlandais des géodonnées Fugro a publié un communiqué indiquant qu’il avait été à tort présenté par les médias locaux comme collaborant au projet Sea Lion, précisant que ses activités dans la région se limitaient à des travaux sur un câble de télécommunications sous-marin.

DES SANCTIONS DE GRANDE AMPLEUR

Selon les experts, ces mesures pourraient compliquer le développement du projet Sea Lion en créant un effet dissuasif auprès des entreprises travaillant avec les maîtres d’ouvrage Navitas Petroleum et Rockhopper Exploration.

Les deux sociétés ont déclaré que le projet pétrolier disposait de licences valides délivrées par le gouvernement des îles Falkland et ont indiqué qu’elles ne s’attendaient pas à ce que les mesures prises par Milei entravent son développement.

Un document gouvernemental examiné par Reuters mentionnait une série d’actionnaires et d’intermédiaires financiers parmi les entreprises susceptibles de faire l’objet de sanctions. Parmi celles-ci figuraient Vanguard, First Eagle, Canaccord, Interactive Investor (filiale d’Aberdeen) et Hargreaves Lansdown.

Les géants pétroliers SLB, Baker Hughes BKR.O et Halliburton HAL.N ont déclaré ces derniers jours qu’ils ne participeraient pas aux activités menées sur les îles.

« Sans les grandes sociétés de services, il faudrait se tourner vers des entreprises de taille moyenne disposant de capacités techniques moins éprouvées — des entreprises qui pourraient s’avérer plus coûteuses ou plus lentes à mobiliser », a déclaré Juan José Carbajales, ancien sous-secrétaire aux hydrocarbures sous l’ancien gouvernement de centre-gauche du président Alberto Fernández.

Seghini, l’assistant parlementaire, a déclaré à Reuters que le gouvernement Milei envisageait d’étendre les sanctions au secteur de la pêche dans le projet de loi prévu, ce qui pourrait viser un secteur qui constitue le pilier d’une grande partie de l’économie des îles Malouines.

« Plus on élargit la chaîne d’approvisionnement, plus on court le risque que ces sanctions se révèlent coûteuses », a déclaré Federico Merke, politologue à l’université de San Andrés à Buenos Aires.

PRESSION DE L’OPPOSITION

Ce paquet de mesures sur la souveraineté constituera un test législatif pour Milei, dont la coalition libertaire ne dispose pas de la majorité au Congrès et qui a peiné à obtenir le soutien nécessaire pour certaines réformes économiques.

Les opposants du centre et de gauche accusent depuis longtemps le libertarien Milei de ne pas en faire assez pour défendre les revendications de l’Argentine sur les Malouines, et ils affirment désormais qu’il agit pour des raisons politiques en vue d’une probable candidature à sa réélection en 2027.

«Il utilise clairement les Malouines à des fins d’opportunisme politique», a déclaré Aldo Leiva, un député de l’opposition. «S’il avait voulu défendre la souveraineté des Malouines au cours de ces deux années au pouvoir, il disposait des outils pour le faire.»

Marcelo Garcia, analyste à Buenos Aires au sein du cabinet de conseil Horizon Engage, a expliqué que la législation proposée par Milei inquiétait les investisseurs, car elle pourrait aider l’opposition à le contraindre à durcir ses mesures à l’encontre du Royaume-Uni.

« Il y avait déjà des inquiétudes concernant les élections de l'année prochaine: et s'il y avait un retour de bâton populiste en Argentine? », a déclaré Garcia.

Francisco Cafiero, ancien secrétaire aux relations internationales au ministère de la Défense, a estimé que cet épisode reflétait un manque plus général de clarté stratégique.

« Ici, nous naviguons entre incertitude et improvisation », a-t-il déclaré.