L'Arabie saoudite tente de détourner le pétrole vers la mer Rouge sur fond de conflit avec l'Iran, mais se heurte à des expéditeurs réticents

* Aramco demande à certains acheteurs de charger dans le port de Yanbu, sur la mer Rouge, pour éviter Ormuz

* Les tarifs des pétroliers à Yanbu ont plus que doublé, certains expéditeurs préférant éviter le Moyen-Orient

* Selon les analystes, la capacité de l'oléoduc est-ouest est limitée et constitue une cible potentielle pour les attaques

* Les prix mondiaux du pétrole augmentent en raison des attaques menées par et contre l'Iran

* Les Émirats arabes unis disposent également de moyens de contourner Ormuz

(Ajoute des détails sur les accords de Yanbu dans les paragraphes 5-6, et des alternatives pour éviter Hormuz dans les deux derniers paragraphes) par Nidhi Verma, Ahmad Ghaddar et Georgina McCartney

La compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco 2222.SE tente de réacheminer une partie de ses exportations de brut vers la mer Rouge afin d'éviter le détroit d'Ormuz , où le risque d'attaques iraniennes a ralenti la navigation jusqu'à la paralysie, selon des sources qui se sont exprimées mardi. L'Arabie saoudite et d'autres producteurs de pétrole du Golfe, tels que les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak, ont été incapables d'acheminer du pétrole par le détroit depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran vendredi. Des centaines de navires ont jeté l'ancre de part et d'autre du détroit par mesure de précaution, et l'Iran a déclaré qu'il tirerait sur tout navire qui tenterait de franchir le point d'étranglement maritime.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent, référence mondiale, ont augmenté de 12 % depuis le début de la semaine, car le conflit perturbe l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Sans exportations, les producteurs de pétrole devront réduire leur production lorsqu'ils rempliront leurs stocks. L'Irak a déjà réduit sa production de près de 1,5 million de barils par jour parce que les réservoirs sont pleins.

Saudi Aramco cherche à éviter une réduction de la production en réacheminant certains approvisionnements vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Aramco a informé certains acheteurs de son brut léger arabe qu'ils devaient charger des cargaisons à Yanbu, selon trois sources.

Aramco s'est refusé à tout commentaire. L'Arabie saoudite a exporté environ 7,2 millions de barils par jour en février, selon le système de suivi des navires Kpler. Sur ce total, 6,38 millions de barils par jour ont transité par le détroit.

L'oléoduc est-ouest du royaume peut pomper le pétrole des principaux champs pétrolifères de l'est du pays vers la mer Rouge et a la capacité de transporter environ 5 millions de bpj. En 2019, l'oléoduc a temporairement transporté 7 millions de bpj après que les pipelines de gaz naturel liquide ont été convertis pour transporter du brut.

Il n'est toutefois pas certain que Yanbu ait la capacité de charger la quantité de brut que l'oléoduc peut transporter sur des navires, ont déclaré des négociants et des acheteurs. Les chargements de brut à Yanbu ont atteint un pic d'un peu moins de 1,5 million de bpj en avril 2020, selon les données de Kpler. "Il y a des compromis logistiques à faire, notamment en ce qui concerne le rythme auquel le terminal de Yanbu, sur la mer Rouge, peut durablement charger les navires", a déclaré Richard Bronze, cofondateur du cabinet de conseil Energy Aspects.

Les négociants, les acheteurs et les analystes craignent que la ligne elle-même ne devienne une cible pour l'Iran et ses alliés.

La mer Rouge présente également le risque d'attaques de la part des alliés iraniens au Yémen, ce qui a perturbé le transport maritime pendant la guerre entre Israël et Gaza. D'ores et déjà, les tarifs de chargement des pétroliers au départ de Yanbu ont plus que doublé, ont déclaré des acheteurs et des négociants à Reuters. Le pétrolier Pantanassa a été fixé pour charger à Yanbu le 28 ou le 29 mars pour livraison à la Corée du Sud à un coût de 28 millions de dollars, ont déclaré deux courtiers maritimes, soit plus du double du taux habituel. De nombreux contrats de pétroliers pour le Moyen-Orient ont été annulés avant d'avoir pu être fixés, les chargeurs étant réticents à naviguer dans la région, selon les sources.

AUTRES ALTERNATIVES Les Émirats arabes unis disposent également d'un oléoduc qu'ils peuvent utiliser pour transporter du brut et contourner le détroit. L'Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), connu sous le nom de Habshan-Fujairah Pipeline, a une capacité de 1,5 million de bpj et transporte le pétrole des champs d'Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah, dans le golfe d'Oman. L'ADCOP alimente les terminaux de stockage et les installations de raffinage de Fujairah. Fujairah a également fait l'objet d'attaques et le chargement des navires dans le port a été ralenti mardi après que les défenses aériennes ont intercepté un drone, provoquant un incendie.