 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Arabie saoudite lance une stratégie nationale de privatisation pour développer les partenariats public-privé
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute d'autres éléments de la déclaration aux paragraphes 2-3)

L'Arabie saoudite a déclaré jeudi qu'elle avait lancé une nouvelle stratégie nationale de privatisation visant à élargir le rôle des partenariats public-privé dans la réalisation de projets de grande envergure.

La stratégie, dirigée par le Centre national pour la privatisation et les PPP, vise à créer des dizaines de milliers d'emplois de haute qualité et à mobiliser plus de 64 milliards de dollars d'investissements privés d'ici 2030, a déclaré le PCN dans un communiqué.

Le lancement marque la transition de la phase fondamentale à une nouvelle phase axée sur l'exécution, a ajouté le PCN.

Privatisation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank