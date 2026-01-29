L'Arabie saoudite lance une stratégie nationale de privatisation pour développer les partenariats public-privé

L'Arabie saoudite a déclaré jeudi qu'elle avait lancé une nouvelle stratégie nationale de privatisation visant à élargir le rôle des partenariats public-privé dans la réalisation de projets de grande envergure.

La stratégie, dirigée par le Centre national pour la privatisation et les PPP, vise à créer des dizaines de milliers d'emplois de haute qualité et à mobiliser plus de 64 milliards de dollars d'investissements privés d'ici 2030, a déclaré le PCN dans un communiqué.

Le lancement marque la transition de la phase fondamentale à une nouvelle phase axée sur l'exécution, a ajouté le PCN.