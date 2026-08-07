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L'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan vont signer un accord de défense commun-sources
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 12:08
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par Timour Azhari, Ariba Shahid et Tuvan Gumrukcu

La Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan devaient signer vendredi un accord de défense conjoint à La Mecque, un pacte qui scelle le rapprochement des puissances sunnites alliées aux États-Unis dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, ont déclaré des sources au fait des négociations.

Ces trois nations partagent des inquiétudes croissantes face aux différents conflits au Moyen-Orient, avec d'une part un Iran chiite menaçant et de l'autre un Israël qui s'impose de plus en plus sur l'échiquier régional.

Les sources n'ont pas précisé quels seraient les modalités de l'accord de défense.

Trois sources régionales directement informées ont indiqué que le document serait signé vendredi. Une quatrième a précisé qu'il n'était pas certain que l'accord soit rendu public vendredi.

La Turquie dispose de la deuxième plus grande force militaire de l’Otan. L’Arabie saoudite, le plus puissant État du Golfe, figure parmi les premiers exportateurs mondiaux de pétrole. Le Pakistan est le seul pays musulman doté de l’arme nucléaire.

LIENS MILITAIRES DE LONGUE DATE

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, accompagné du puissant chef de l’armée Asim Munir, est arrivé jeudi à Djeddah et a effectué le pèlerinage de l’Oumra à La Mecque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est quant à lui envolé vendredi pour Djeddah.

Ils rencontreront le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dont le pays a été frappé à plusieurs reprises par l’Iran. La Turquie et le Pakistan partagent des frontières avec l'Iran.

L'Arabie saoudite a par ailleurs été ciblée par les Houthis, alliés de Téhéran au Yémen, et par les milices chiites en Irak depuis le début de l'offensive américano-israélienne en Iran le 28 février.

L'accord de défense entre Ankara, Ryad et Islamabad fait suite à près d’un an de négociations tripartites.

Un accord de coopération déjà en vigueur entre l’Arabie saoudite et le Pakistan considère une attaque contre l’un des deux pays comme une agression contre les deux Etats.

Dans la pratique, le Pakistan a cherché à éviter de s’impliquer militairement dans le conflit en Iran, préférant tenter de jouer un rôle de médiateur auprès de Téhéran.

L’armée et le gouvernement pakistanais n’ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires, bien que le ministère des Affaires étrangères ait confirmé la visite en Arabie saoudite du Premier ministre.

Le gouvernement saoudien n’a pas répondu dans l'immédiat.

La conclusion de l’accord vendredi à La Mecque, lieu le plus sacré de l’Islam, conférera un poids symbolique à un pacte qui s’appuie sur des liens militaires bilatéraux de longue date entre les trois pays.

Le Pakistan fournit depuis des décennies une formation et une assistance technique aux forces saoudiennes, tandis que la Turquie et le Pakistan ont procédé à des échanges de navires de guerre et d’avions d’entraînement.

En 2023, Ryad a acheté des drones turcs dans le cadre de ce qu’Ankara a qualifié d'"important contrat d’exportation de matériel de défense".

Le Pakistan a également déployé environ 8.000 soldats et du matériel en Arabie saoudite, a rapporté Reuters en mai.

(Reportage Ariba Shahid, Timour Azhari, Daren Butler et Maha El-Dahan ; rédigé par Angus McDowall ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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