L'application Threads de Meta atteint les 500 millions d'utilisateurs mensuels et déploie de nouvelles fonctionnalités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

META.O , de Meta Platforms, a déclaré mardi que son application Threads comptait désormais 500 millions d'utilisateurs actifs par mois, près de trois ans après le lancement de cette plateforme de réseau social destinée à concurrencer X, le réseau social d'Elon Musk.

La société de médias sociaux a également annoncé de nouvelles fonctionnalités de personnalisation et de communauté sur la plateforme.

Voici quelques détails:

* Threads déploie “Your Algo”, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de contrôler en toute confidentialité le contenu qu'ils voient dans leur fil d'actualité. Elle est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

* Meta étend sa fonctionnalité “Communautés”, permettant aux utilisateurs de découvrir et de participer plus facilement à des groupes thématiques.

* L'entreprise a déclaré que les communautés étaient devenues un moteur majeur de l'engagement sur Threads. Meta ajoute un hub dédié aux communautés ainsi que de nouveaux outils de découverte conçus pour aider les utilisateurs à trouver des conversations centrées sur des centres d'intérêt spécifiques.

* Cette étape importante intervient alors que Meta continue de développer l'activité publicitaire de Threads, plaçant la plateforme en concurrence plus directe avec X pour les revenus publicitaires numériques.

* Meta a lancé Threads en juillet 2023.