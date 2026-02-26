L'application de rencontres LGBTQ+ Grindr dépasse ses estimations de revenus et mise sur l'IA pour stimuler sa croissance

(Ajoute des actions au paragraphe 1) par Kritika Lamba

Grindr GRND.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations et a élargi son programme de rachat d'actions de 400 millions de dollars, alors que l'application de rencontres LGBTQ+ mise sur des fonctions alimentées par l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 4 % après la cloche.

La société a déclaré qu'elle continuerait à investir massivement dans des initiatives basées sur l'intelligence artificielle tout au long de l'année, indiquant qu'elle est convaincue que les améliorations basées sur la technologie contribueront à améliorer la croissance et l'engagement des utilisateurs.

La société basée à Los Angeles a également lancé "Edge", un nouveau niveau d'abonnement premium alimenté par l'IA visant à proposer les offres d'IA de la plateforme sous la forme d'un seul produit.

"Edge sera au centre de l'attention pendant la majeure partie de l'année, avec des essais et des tests sur les prix et l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur grâce à une offre complète", a déclaré George Arison, directeur général de Grindr, à l'agence Reuters.

Alors que les applications de rencontres traditionnelles telles que Bumble BMBL.O et Tinder de Match Group ont eu du mal à retenir les jeunes utilisateurs dans un contexte de changement de préférences et de lassitude à l'égard des applications de rencontres, Grindr a réussi à maintenir sa position dominante dans l'espace de rencontres LGBTQ+.

L'entreprise s'appuie sur l'IA grâce à son système propriétaire gAI, qui alimente les résumés de chat, les recommandations personnalisées et les outils de découverte de profils, tout en se différenciant en se concentrant sur les fonctions de création de communautés et de réseaux basés sur la localisation plutôt que sur les seules connexions romantiques.

Dans le même temps, Arison a déclaré que Grindr conserverait "un produit gratuit très robuste" afin d'attirer les jeunes utilisateurs et d'améliorer l'expérience globale.

En octobre, les actionnaires majoritaires de Grindr ont proposé de privatiser la société, mais les négociations ont finalement échoué en novembre.

"Nous allons rester publics. Tout le monde est d'accord sur ce point. Je pense que nous avons une stratégie très claire", a déclaré Arison.

La société a déclaré qu'elle investirait davantage en 2026 pour moderniser son architecture de base et se développer au-delà de son application de rencontres, y compris les services de santé et de bien-être par le biais de son initiative Woodwork.

Pour l'ensemble de l'année, la société prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 528 millions de dollars, ce qui correspond largement aux estimations de 529 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Grindr a fait état d'une croissance de 29 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 126 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 122 millions de dollars.