L'appétit d'AstraZeneca inquiète, TotalEnergies baisse avec le pétrole

Les pétrolières reculent pendant que Siemens publie des résultats en hausse grâce au remboursement de droits de douane. Elis profite de la recommandation de Rothschild & Co. Total Energies annonce deux opérations en Europe.

Actions en hausse

Siemens Healthineers (5%) : le fabricant allemand d'équipements d'imagerie médicale profite de la publication de ses résultats trimestriels le 31 juillet, marqués par un relèvement des prévisions de BPA annuel à 2,35-2,45 euros grâce aux remboursements de droits de douane et un carnet de commandes jugé très solide. Bernstein a réitéré sa recommandation à surperformance avec un objectif de 45,70 euros, soulignant les perspectives favorables du segment imagerie pour les prochains trimestres.

Ageas SA ( 3%) : l'assureur belge bondit après l'annonce de la cession de sa participation dans sa coentreprise malaisienne Etiqa, rachetée par Maybank pour environ 1,1 milliard d'euros. L'opération, qui porte sur les activités à Singapour et en Malaisie, est accueillie favorablement par le marché comme une simplification du portefeuille et une source significative de liquidités.

Elis ( 3%) : le numéro un européen des services de location-entretien de textiles professionnels grimpe après que Rothschild & Co Redburn a maintenu sa recommandation à l'achat en relevant son objectif de cours de 27,40 à 29,40 euros. Ce rehaussement d'objectif traduit une confiance accrue des analystes dans la trajectoire de valorisation du groupe.

Actions en baisse

AstraZeneca (-7%) : le géant pharmaceutique britannique dévisse après les révélations du Financial Times sur des discussions en vue d'une méga-fusion avec l'américain Bristol Myers Squibb, valorisant l'opération à quelque 400 milliards de dollars. Le marché accueille froidement un projet jugé à haut risque réglementaire et concurrentiel, qui donnerait naissance au quatrième groupe pharmaceutique mondial.

Swedish Orphan Biovitrum (-4%) : le laboratoire suédois spécialisé dans les maladies rares pâtit de l'annonce du départ de son directeur général, dont le départ est prévu en janvier 2027. Cette incertitude sur la gouvernance suffit à peser sur le titre, les investisseurs anticipant une période de transition au sommet de l'exécutif.

Ipsen (-3%) : le laboratoire biopharmaceutique français est sanctionné par la dégradation de Jefferies, qui abaisse sa recommandation de "conserver" à " sous-performance " en fixant un objectif de cours de 135 euros. Cette révision à la baisse pèse sur le titre en ce début de semaine, dans un contexte où d'autres valeurs européennes subissent également des révisions défavorables.

TotalEnergies (-2%) : la major pétrolière française recule après le gros plongeon du pétrole, en réaction à l'annonce d'une reprise des discussions entre Etats-Unis et Iran. Le groupe a par ailleurs annoncé l'acquisition des activités renouvelables terrestres de Shell et la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs renouvelables à KKR.