L'ANPG angolaise, ExxonMobil et les partenaires du bloc 15 annoncent une nouvelle découverte offshore

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L'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), ExxonMobil

XOM.N et leurs partenaires du bloc offshore 15 en Angola ont annoncé mercredi une nouvelle découverte de pétrole dans le puits d'exploration Vicango Este-01.

* Cette nouvelle découverte a été réalisée dans le bloc 15, un bloc offshore en eaux profondes qui compte parmi les zones pétrolières les plus productives d’Angola.

* Le puits, situé à environ 370 km (230 miles) au nord-ouest de la capitale Luanda, a été foré jusqu’à une profondeur de 940 mètres (3 085 pieds) et a rencontré environ 25 mètres de grès de haute qualité contenant des hydrocarbures, ont indiqué les sociétés dans un communiqué conjoint.

* Il s’agit de la 20e découverte dans le bloc 15, qui a produit plus de 2,7 milliards de barils de pétrole au cours des 30 dernières années, précise le communiqué.

* « Le bloc 15 est l’un des projets en eaux profondes les plus importants d’Angola, et des découvertes comme celle-ci contribuent à accroître la valeur des infrastructures existantes tout en favorisant de futures opportunités de production », a déclaré Brian Unietis, directeur général d’ExxonMobil Angola.

* L’Angola, deuxième producteur de pétrole brut d’Afrique subsaharienne après le Nigeria, a entrepris une refonte réglementaire majeure afin d’encourager les investissements dans l’exploration, alors qu’il cherche à maintenir ses niveaux de production malgré la maturité de ses gisements offshore.