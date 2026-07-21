L'annonce tardive de la date de publication des résultats de Banc of California est inhabituelle, selon Stephens

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21 juillet - ** La banque régionale Banc of California

BANC.N a annoncé mardi matin qu'elle publierait ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés le 29 juillet

** La société de courtage Stephens indique que BANC n’attend généralement pas aussi tard dans le mois de publication des résultats pour annoncer la date de publication et de la conférence téléphonique, ajoutant que plusieurs investisseurs étaient déjà en “alerte maximale”

** “Il est intéressant de noter que les nouvelles dates de publication et de conférence téléphonique coïncident toutes deux avec celles de MCHB. MCHB (Mechanics Bancorp) est un acquéreur stratégique qui a fait ses preuves”, déclare Andrew Terrell, analyste chez Stephens

** “Naturellement, nous nous attendons à ce que cela suscite aujourd’hui des spéculations sur une fusion-acquisition, BANC devant probablement afficher une surperformance en bourse”, ajoute M. Terrell

** BANC affiche une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, tandis que Mechanics Bancorp est évaluée à 3,58 milliards de dollars – données LSEG

** Banc of California et Mechanics Bancorp n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action BANC affichait une baisse de 10,7% depuis le début de l'année