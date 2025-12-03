L'ancien propriétaire de Pornhub intéressé par les actifs de Lukoil-sources

par America Hernandez, Dmitry Zhdannikov et Timothy Gardner

L'homme d'affaires autrichien Bernd Bergmair, ancien propriétaire majoritaire d'un groupe de contenu pour adultes comprenant le site internet Pornhub, a approché le Trésor américain pour acheter des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM soumise à des sanctions, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Les sources ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible du dossier.

Par l'intermédiaire d'un avocat, Bernd Bergmair a refusé de préciser quels actifs l'intéressaient, s'il avait déjà approché Lukoil ou s'il faisait partie d'un consortium d'investisseurs.

"Il est évident que Lukoil International GmbH serait un excellent investissement et que quiconque aurait le privilège de posséder ces actifs se trouverait chanceux", a-t-il déclaré à Reuters.

"Je ne commente pas les investissements potentiels, par principe", a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil, le plus grand producteur privé de pétrole russe, dans le cadre d'efforts visant à faire pression sur Moscou pour mettre fin à sa guerre en Ukraine.

Les sanctions ont contraint Lukoil à annoncer la vente d'actifs étrangers et de nombreux acheteurs ayant demandé aux autorités américaines l'autorisation de s'entretenir avec Lukoil, notamment les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N .

L'intérêt pour les actifs étrangers de Lukoil s'est accru depuis que le Trésor américain a autorisé, le mois dernier, les entreprises à entamer des discussions avec Lukoil. Le Trésor a autorisé les discussions jusqu'au 13 décembre et devra approuver toute transaction.

Lukoil International GmbH, dont le siège est à Vienne, possède des raffineries en Europe, des parts dans des gisements pétroliers au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Irak et au Mexique, ainsi que des centaines de stations-service dans le monde entier. La valeur de ces actifs est estimée à 22 milliards de dollars (18,86 milliards d'euros), sur la base des documents réglementaires déposés en 2024.

À la question de savoir si Bernd Bergmair s'était entretenu avec le département, un porte-parole du Trésor américain s'est refusé à tout commentaire

Bernd Bergmair a travaillé pour Goldman Sachs à New York en tant que banquier d'affaires dans les années 1990 avant de se tourner vers les investissements privés. Il était le propriétaire majoritaire de MindGeek - une société basée au Luxembourg qui possède des sites internet tels que Pornhub, RedTube et YouPorn - jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 2023 pour une somme non divulguée à une société canadienne de capital-investissement.

En 2021, le classement britannique des plus grandes fortunes établi par The Sunday Times Rich List estimait sa fortune à au moins 1,2 milliard de livres sterling (1,37 milliard d'euros).

(Reportage Dmitry Zhdannikov à Londres et America Hernandez à Paris, avec la contribution de Timothy Gardner ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)