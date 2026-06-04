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L'ancien PDG de St-Gobain élu président de l'équipementier auto Forvia
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 17:32

Pierre-André de Chalendar, un des dirigeants historiques de Saint-Gobain, a été élu jeudi président du conseil d'administration de Forvia à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'équipementier automobile, a dit à Reuters un porte-parole du groupe.

Il succède à Michel de Rosen, qui quitte ses fonctions après dix ans à la présidence. Cette décennie aura été marquée par d'importantes transformations pour adapter le groupe à la mutation rapide du secteur automobile, avec le rachat par Faurecia d'une participation majoritaire dans l'allemand Hella, donnant naissance à Forvia, et par la vente de l'activité pare-choc et modules de bloc avant à Plastic Omnium, aujourd'hui OPmobility.

Successivement directeur général, PDG et président du groupe de matériaux pour la construction et l'industrie Saint-Gobain pendant près de vingt ans, Pierre-André de Chalendar incarnera le nouveau tandem à la tête de Forvia aux côtés du directeur général Martin Fischer.

Tous deux devront concrétiser la stratégie moyen terme présentée en février et prévoyant un recentrage sur les métiers de l'électronique et des logiciels, des sièges, de la dépollution et de l'éclairage notamment, tandis que Forvia a conclu la vente de son activité d'intérieurs de voitures, dont le closing est prévu d'ici la fin de l'année.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

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