L'ancien ministre mexicain de la Défense en détention aux Etats-Unis

(Actualisé avec confirmation de la DEA) LOS ANGELES/MEXICO, 16 octobre (Reuters) - Le général Salvador Cienfuegos Zepeda, qui fût le ministre de la Défense de l'ancien président mexicain Enrique Pena Nieto, a été arrêté à Los Angeles après que l'agence américaine de lutte contre la drogue (DEA) a émis un mandat d'arrêt le visant, a déclaré à Reuters une porte-parole de la DEA. La porte-parole de la DEA à Los Angeles, Nicole Nishida, a dit ne pas avoir davantage de précisions à communiquer sur la teneur du mandat d'arrêt ou les circonstances de l'arrestation, dont Reuters a été informé en premier lieu par des sources diplomatiques au Mexique et aux Etats-Unis. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré que l'ambassadeur américain au Mexique, Christopher Landau, l'avait informé de ce placement en détention. "Le consul à Los Angeles va m'informer des accusations dans les prochaines heures. Nous proposerons l'aide consulaire à laquelle il a le droit", a-t-il ajouté sur Twitter. Une source diplomatique mexicaine a déclaré à Reuters que des membres de la famille de Zepeda, qui voyageaient avec lui, ont déjà été relâchés. Plusieurs membres du gouvernement et du parti de l'ex-président Nieto ont été impliqués dans des affaires de corruption de premier plan, certaines avec des liens présumés avec le crime organisé. (Steve Gorman à Los Angeles, Frank Jack Daniel, Anthony Esposito et Diego Ore à Mexico; version française Jean Terzian)

