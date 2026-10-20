L’américain SEI lance ses premiers ETF en Europe

Un nouvel acteur fait son entrée sur le marché européen des ETF actifs. Il s’agit du géant américain SEI, qui a annoncé mardi 13 octobre le lancement d’une gamme de sept stratégies quantitatives sur les actions mondiales gérées activement. Elles seront cotées sur la Bourse allemande. SEI, qui est un fournisseur de services de technologie financière, d’opérations et de gestion d’actifs pour le secteur des services financiers, gérait, conseillait ou administrait environ 2.100 milliards de dollars d’actifs à fin juin 2026.

Ces nouveaux ETF, domiciliés en Irlande, sont conçus par l'équipe Quantitative Investment Management (QiM) de SEI, qui gère plus de 35 milliards de dollars sur des stratégies actions. Aux États-Unis, la gamme d’ETF actifs de SEI liée à QiM a déjà attiré environ 7 milliards de dollars d’encours.

Les premiers fonds de la gamme sont exposés aux facteurs value, momentum et qualité. Il s’agit des fonds QiM Global Value Alpha UCITS ETF GBP Accumula : ting (BRGN), QiM Global Value Alpha UCITS ETF Euro Accumulating (BRGE), QiM Global Momentum Alpha UCITS ETF Accumulating (TRND), QiM Global Momentum Alpha UCITS ETF Euro Accumulating (TRNE), QiM Global Quality Alpha UCITS ETF GBP Accumulating (QLYT), QiM Global Quality Alpha UCITS ETF Euro Accumulating (QLYE).

La gamme de sept stratégies comprendra aussi des allocations aux facteurs rendement ( income ) et dynamique, ainsi qu’une exposition aux actions des marchés émergents et aux petites capitalisations.

La gestion des fonds repose sur des modèles propriétaires qui identifient les opportunités d’investissement, tandis que les gérants supervisent la mise en œuvre, remettent en question les résultats des modèles lorsque cela se justifie et évaluent l'évolution des conditions de marché, explique un communiqué.

« Ces ETF donnent aux investisseurs européens l’accès aux mêmes capacités d’investissement que celles que nous avons développées depuis plusieurs décennies de gestion d’actifs institutionnels (…) », a commenté Eugene Barbaneagra, responsable mondial de QiM et gérant principal chez SEI.

L'Agefi