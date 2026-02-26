L'américain Bitcoin, soutenu par les frères Trump, accuse une perte trimestrielle sur fond de chute des cryptomonnaies

American bitcoin ABTC.O , soutenu par deux des fils du président américain Donald Trump, a essuyé une perte au quatrième trimestre jeudi, dans un contexte de faiblesse de l'espace des actifs numériques.

Les inquiétudes concernant les valorisations exagérées des actions de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant au calendrier et à l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale américaine ont exercé une pression sur les actifs à risque, entraînant le bitcoin vers ses plus bas niveaux trimestriels et laissant de nombreuses sociétés dites de trésorerie d'actifs numériques (DAT) sur une base instable.

American Bitcoin, un mineur de la plus grande crypto-monnaie du monde, la vend avec une prime ou la conserve en attendant une montée en flèche du prix. Toutefois, au cours du trimestre écoulé, le secteur a connu un effondrement, le bitcoin ayant chuté de près de 23 % en l'espace de trois mois.

La société gère des opérations minières à l'échelle industrielle, en s'appuyant largement sur l'infrastructure fournie par Hut 8 pour produire du bitcoin à des coûts inférieurs aux prix du marché en vigueur.

Les actions des sociétés de crypto-trésorerie évoluent généralement en fonction du prix du jeton, car les variations de prix ont une incidence directe sur la valeur des réserves.

Les actions d'American Bitcoin, cofondée par Eric Trump et dont Donald Trump est actionnaire, ont perdu près de 22 % au cours des douze derniers mois.

Une pression soutenue sur les actions des sociétés de crypto-trésorerie pourrait compliquer la capacité de ces entreprises à lever des capitaux supplémentaires pour miner davantage de crypto-jetons à l'échelle industrielle, ce qui constitue le cœur de leur modèle d'entreprise.

La société détient toutefois plus de 6 000 bitcoins à l'heure actuelle, contre 5 401 à la fin de l'année 2025, a déclaré Eric Trump dans un communiqué.

La société a enregistré une perte nette de 59,45 millions de dollars au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 3,48 millions de dollars l'année précédente. La société avait également enregistré un bénéfice au cours du trimestre précédent.

American Bitcoin a déclaré un chiffre d'affaires de 78,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 64,2 millions de dollars pour la période de l'année précédente. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 79,6 millions de dollars.