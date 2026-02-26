Bourse de Paris: le CAC 40 vole de record en record et franchit les 8.600 points

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'indice vedette de la Bourse de Paris a franchi jeudi pour la première fois de son histoire les 8.600 points, soutenu par une série de résultats d'entreprises jugés encourageants, dans un contexte d'apaisement des craintes autour de l'intelligence artificielle.

Vers 14H30 heure de Paris, l'indice CAC 40 prenait 0,79%, accélérant sa hausse, pour s'établir à 8.626,82 points.

Le CAC 40 a atteint jeudi un nouveau record absolu à 8.642,23 points, franchissant pour la première fois les 8.600 points, et dépassant son précédant record datant de la veille à 8.560,91 points.

Le marché a accueilli une "batterie de résultats qui sont extrêmement positifs, au-dessus des attentes", relève Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille pour Mirabaud France.

Engie (+7,30% à 29,55 euros) et Schneider Electric (+5,64% à 279,90 euros) par exemple "annoncent des résultats et chiffres d'affaires au-dessus des attentes, et finalement lorsqu'on analyse les publications, on s'aperçoit que globalement c'est très satisfaisant dans le contexte actuel", souligne-t-il.

Engie profite également de la concrétisation de son ambition poursuivie de longue date de devenir un acteur majeur des réseaux électriques avec l'acquisition du britannique UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

Depuis le début de la saison des résultats, l'indice vedette CAC 40 vole de record en record, suivi de près par les autres places européennes. Il signe une hausse de près de 6% depuis le début de l'année, juste derrière le FTSE 100 de Londres qui s'octroie 9% de hausse.

Ces niveaux record se fondent "sur des entreprises peu ou pas impactées par les craintes autour de l'intelligence artificielle avec des sociétés qui font leur chiffre d'affaires en France ou en Europe", donc "moins sensibles aux barrières douanières", explique par ailleurs M. Rozier, interrogé par l'AFP.

Pour lui, les gagnants de cette saison des résultats annuels des entreprises sont "les services" et autres valeurs dites "domestiques", qui fonctionnent avec des "systèmes de forfaits ou de récurrence de revenus" leur permettant de bien résister aux aléas internationaux.

- Contexte favorable -

L'indice vedette de la place de Paris bénéficie également d'un contexte favorable après la publication du mastodonte des puces Nvidia .

Le géant américain a présenté mercredi des résultats sensiblement supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin janvier). Le bénéfice net de Nvidia ressort à 42,96 milliards de dollars, en hausse de 94% sur un an.

A Paris, les entreprises d'informatique Capgemini (+1,68% à 102,95 euros), Atos (+7,98% à 37,80 euros) et Dassault Systèmes (+0,78% à 18,17 euros) évoluaient en hausse vers 14H30.

Le contexte économique français profite aussi à l'indice. "Sur l’aspect budgétaire en France, on a passé cet épisode de tension et de risque de censure" qui pesait sur le CAC 40, estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse des marchés à IG France.

Et enfin, à l'échelle européenne, l'environnement économique (...) est plutôt stable, l'inflation n'est plus un problème", affirme-t-il.

