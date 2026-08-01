L'alpiniste Nirmal Purja n'a pas survécu à l'avalanche au Pakistan

L'alpiniste Nirmal Purja, qui avait établi le record de l'ascension la plus rapide des 14 plus hauts sommets du monde en 2019, a trouvé la mort dans une avalanche sur le 12e plus haut sommet du monde, au Pakistan, a annoncé samedi sa société.

"C'est aujourd'hui avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal 'Nimsdai' Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l'avalanche survenue sur le Broad Peak", écrit Elite Exped, la société organisatrice de son expédition, dans un message publié sur Instagram.

Nirmal Purja était accompagné de neuf autres alpinistes pour cette ascension du Broad Peak, qui culmine à 8.051 m. Aucun n'a survécu à l'avalanche qui les avait emportés jeudi.

En 2019, l'alpiniste népalo-britannique avait réussi l'ascension des 14 plus hauts sommets du monde en l'espace de six mois, un exploit immortalisé deux ans plus tard dans un documentaire Netflix.

(Rédigé par Gopal Sharma ; version française Tangi Salaün)