L'Allemagne voit s'ouvrir une fenêtre pour le dialogue entre l'UE et la Russie ; l'E3 est considéré comme un élément clé

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Un responsable allemand a déclaré mercredi qu'une fenêtre de dialogue s'ouvrait lentement entre la Russie et l'Europe au sujet de l'Ukraine, et qu'il était essentiel de mettre en place un format aussi efficace que possible tout en étant perçu comme légitime par les Européens.

Le responsable a ajouté qu'il y avait de fortes indications que le groupe E3 – composé de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne – continuerait à jouer un rôle important à cet égard.

Les avancées des forces russes ont ralenti cette année, et les troupes ukrainiennes intensifient la pression sur le champ de bataille et par le biais d'une campagne accrue de frappes à longue portée à l'intérieur de la Russie, notamment à Saint-Pétersbourg mercredi, à la veille du forum économique annuel du président Vladimir Poutine.

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré qu'un accord visant à mettre fin à la guerre d'ici l'hiver constituait un résultat "réaliste" .

Le responsable allemand a indiqué que les récents combats laissaient penser que le processus de dialogue prendrait probablement des mois, plutôt que des semaines, et qu’il était essentiel de veiller à ce qu’il se déroule en plein accord avec l’Ukraine.

La coordination – plutôt que la concurrence – avec les États-Unis, dont les pourparlers menés en tant que médiateur sont au point mort alors que Washington se concentre sur l’Iran, doit également rester un principe directeur, a déclaré ce responsable.

L'Allemagne et les gouvernements européens ont rejeté une suggestion du président russe Vladimir Poutine selon laquelle l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder pourrait les représenter lors d'éventuelles futures négociations avec Moscou.