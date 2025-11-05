L'Allemagne fait pression sur la Chine dans l'intérêt des clients des composants Nexperia

L'Allemagne fait pression sur la Chine dans l'intérêt des clients allemands du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, désormais bloqué, par tous les canaux disponibles, a déclaré mercredi à Reuters un porte-parole du ministère de l'économie.

Nexperia, qui appartient à la Chine mais est basé aux Pays-Bas, fabrique des milliards de puces simples mais omniprésentes pour les voitures et d'autres appareils électroniques.

"Nous prenons la situation des entreprises concernées très au sérieux et nous discutons de la question avec les entreprises ainsi qu'avec les partenaires néerlandais et européens par le biais de différents canaux", a déclaré le porte-parole.