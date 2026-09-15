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L'Allemagne et les États-Unis signent un accord visant à renforcer la coopération en matière de défense entre leurs industries respectives
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 21:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 3 et 4, ainsi que des commentaires aux paragraphes 5 à 7)

par Andrea Shalal

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a signé mardi une lettre d’intention avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, visant à renforcer la coopération entre les fabricants d’armes des deux pays, alors que les stocks de matériel de défense s’amenuisent.

M. Pistorius a déclaré aux journalistes qu’il avait eu une discussion constructive avec M. Hegseth, précisant que les détails de la coopération en matière de défense – ainsi que le projet d’ achat par l’Allemagne de missiles de croisière Tomahawk – devaient encore être finalisés.

L’Allemagne et les États-Unis sont « sur la même longueur d’onde » concernant les préoccupations en matière de sécurité en Europe, et les responsables américains comprennent et saluent les efforts accélérés de l’Allemagne pour augmenter ses dépenses de défense et ses effectifs militaires, a déclaré M. Pistorius.

L’accord a été signé au cours de cette rencontre, a indiqué un porte-parole de l’ambassade.

M. Pistorius a souligné que cet achat d’armes ne rendrait pas l’Allemagne trop dépendante des États-Unis, mais contribuerait à instaurer un meilleur équilibre entre les deux alliés, a-t-il déclaré.

« Il s’agit de se rapprocher dans les domaines où nous avons besoin les uns des autres, et de montrer clairement que nous pouvons tirer profit les uns des autres lorsqu’il s’agit de renforcer les capacités de notre industrie de défense », a-t-il déclaré.

M. Pistorius a indiqué n’avoir entendu aucune critique concernant les actions de l’Allemagne ni aucune nouvelle exigence, et a précisé que la discussion s’était déroulée dans une ambiance amicale et détendue.

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