L'Allemagne estime qu'il n'est pas « viable » de suspendre le développement de l'IA alors que l'Europe s'interroge sur la sécurité de cette nouvelle technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général d'Anthropic estime que les entreprises pionnières dans le domaine de l'IA devraient faire l'objet d'un contrôle indépendant

* L'Espagne indique que le débat s'intensifie quant à la nécessité d'un accord international

* Le Royaume-Uni estime que les futures mesures réglementaires devraient s'appuyer sur des données factuelles

(Ajout: UE, Royaume-Uni et Espagne)

par Friederike Heine

BERLIN/BRUXELLES/LONDRES, 14 septembre (Reuters) -L ’Allemagne a déclaré lundi que suspendre le développement des systèmes d’intelligence artificielle n’était pas une « option viable » pour l’Europe, alors que les gouvernements de la région répondaient à l’appel lancé par un haut dirigeant du secteur technologique visant à ralentir la course à l’IA et à consacrer davantage de temps aux tests.

Le débat sur la sécurité de l'IA est revenu sur le devant de la scène ce week-end lorsque le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que les entreprises pionnières dans le domaine de l'IA devraient être soumises à un contrôle indépendant et travailler à l'élaboration de normes communes, à mesure que des systèmes de plus en plus puissants voient le jour.

Le ministère allemand chargé des affaires numériques a déclaré qu’il n’était pas réaliste d’enrayer le développement de l’IA.

«Nous ne considérons pas que l’arrêt du développement soit une option viable pour l’Europe», a déclaré un porte-parole du ministère, ajoutant que le renforcement de la souveraineté numérique de l’Europe passait par la poursuite du développement et de l’innovation en matière d’IA.

Dans le même temps, Berlin a indiqué qu’il suivait de très près les évolutions mondiales en matière d’IA et prenait au sérieux les avertissements publics lancés par les principaux développeurs.

Le ministère a indiqué que les systèmes d’IA capables de « s’échapper » de leurs environnements de test et d’accéder de leur propre chef à d’autres systèmes — comme on l’a vu en juillet, lorsque des agents d’OpenAI ont piraté la plateforme open source Hugging Face — représenteraient « un scénario de menace entièrement nouveau » nécessitant une nouvelle réponse politique.

Le porte-parole a également soutenu la coordination internationale en matière de gouvernance de l’IA, affirmant qu’une surveillance efficace nécessiterait la participation tant des États-Unis que de la Chine. L’Allemagne soulève cette question au niveau du G7, a ajouté le porte-parole.

NÉCESSITÉ D’UN ACCORD INTERNATIONAL

En Espagne, le ministre de la Transformation numérique, Oscar Lopez, a déclaré que le débat s’intensifiait quant à la nécessité d’un accord international pour gérer les risques liés à l’IA, comparant certaines propositions aux accords de non-prolifération nucléaire.

« Les voix que j’entends ces derniers temps semblent réclamer un accord international qui nous permettrait, disons, de limiter les risques liés à l’intelligence artificielle », a déclaré M. Lopez à la chaîne publique TVE.

M. Lopez a indiqué que l’IA offrait d’énormes opportunités, notamment la découverte de nouveaux médicaments et l’amélioration des traitements, mais qu’elle présentait également des risques importants dans des domaines tels que la finance et la cybersécurité.

Il a critiqué le président américain Donald Trump pour avoir écarté les préoccupations exprimées par les chercheurs et les développeurs en IA.

La Commission européenne a déclaré que l’innovation et la sécurité devaient aller de pair.

«L’Union européenne est favorable au développement de l’innovation en matière d’intelligence artificielle, mais les entreprises doivent prouver que leurs services sont sûrs pour les citoyens afin de pouvoir opérer au sein de l’Union», a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission.

Le Royaume-Uni s’est félicité du débat engagé entre les principales entreprises du secteur de l’IA sur les risques posés par des systèmes de plus en plus puissants, mais a précisé que toute future réponse réglementaire devrait s’appuyer sur des preuves plutôt que sur des spéculations.

«C’est une bonne chose que les entreprises qui développent les systèmes d’IA les plus avancés parlent désormais ouvertement des risques comme des opportunités», a déclaré un porte-parole du Premier ministre britannique Andy Burnham.

« Mais nous ne devons pas partir du principe que le cadre réglementaire existant restera toujours suffisant à mesure que les capacités de l’IA évoluent », a ajouté le porte-parole.

La Grande-Bretagne, premier pôle européen en matière d’investissements et de start-ups dans le domaine de l’IA, a généralement privilégié une approche réglementaire plus souple, s’alignant davantage sur les États-Unis que sur l’Union européenne.