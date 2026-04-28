L'Allemagne est en pourparlers avec la Pologne concernant des livraisons de pétrole à court terme via Gdansk, selon le ministère de l'Économie

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L'Allemagne est en pourparlers avec la Pologne afin d'étudier la possibilité de livrer des approvisionnements pétroliers de remplacement à court terme et temporaires à la raffinerie PCK de Schwedt via le port de Gdansk, a déclaré mardi un porte-parole du ministère allemand de l'Économie.

Le porte-parole a indiqué que les discussions étaient en cours et a refusé de fournir des détails, soulignant que les contrats d'approvisionnement relevaient des entreprises concernées, tandis que le gouvernement suivait de près le processus.