L'Allemagne est en pourparlers avec la Pologne au sujet des livraisons de pétrole après que la Russie a annoncé la suspension de ses approvisionnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réaction polonaise et le contexte à partir du paragraphe 3)

L'Allemagne est en pourparlers avec la Pologne afin d'examiner si des approvisionnements pétroliers de remplacement à court terme et temporaires pourraient être acheminés vers la raffinerie PCK de Schwedt via le port de Gdansk, après que la Russie a annoncé qu'elle suspendrait l'approvisionnement en pétrole brut kazakh via l'oléoduc Droujba, a déclaré mardi un porte-parole du ministère allemand de l'Économie.

Le porte-parole a indiqué que les discussions étaient en cours et a refusé de fournir des détails, soulignant que les contrats d'approvisionnement relevaient des entreprises concernées, tandis que le gouvernement suivait de près le processus.

Un porte-parole du ministère polonais de l'Énergie a déclaré que le pays disposait de la capacité technique nécessaire pour gérer de telles livraisons, et que toute augmentation potentielle des volumes dépendait de facteurs opérationnels, logistiques et de marché.

La Russie a déclaré qu'elle mettrait fin à l'approvisionnement en pétrole brut kazakh vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba à compter du 1er mai, obligeant une grande raffinerie près de Berlin à compenser le manque à gagner en s'approvisionnant ailleurs.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc russe ont totalisé 2,146 millions de tonnes, soit environ 43 000 barils par jour, l'année dernière, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2024, et 730 000 tonnes au premier trimestre 2026.