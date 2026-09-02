L'Allemagne enquête sur un deuxième cas de sabotage du réseau électrique ; les craintes d'une guerre hybride s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La police enquête sur un acte de vandalisme commis dans un poste électrique près de Bergheim

* L'approvisionnement régional en électricité n'est pas affecté, selon la police

* Cet incident fait suite à une attaque contre une ligne électrique dans le Brandebourg

* L'Allemagne accuse la Russie d'une tentative d'attaque par drone contre un aéroport

(Ajout de détails aux paragraphes 1 et 2, déclaration de RWE aux paragraphes 8 et 9, déclarations du ministre de l'Intérieur du Brandebourg et d'un député aux paragraphes 11 et 12, déclaration du directeur général d'E.ON au paragraphe 15)

La police allemande enquêtait mercredi sur une deuxième tentative de sabotage du réseau électrique en l'espace de 24 heures, au lendemain de l'accusation portée par Berlin contre la Russie pour une tentative d'attaque par drone dans un aéroport.

Ces incidents surviennent à un moment délicat, alors que le parti d'extrême droite “Alternative pour l'Allemagne” (AfD) – qui prône un resserrement des liens entre l'Allemagne et Moscou – arrive en tête des sondages avant une élection régionale prévue ce week-end, et que Berlin est confrontée à une menace croissante de guerre hybride.

Le gouvernement a déclaré mardi avoir conclu que la Russie était à l’origine de la tentative d’attaque par drone contre un avion-cargo ukrainien à l’aéroport de Leipzig/Halle le mois dernier – un incident qui, selon la chef de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas , présentait mercredi toutes les caractéristiques d’un acte de terrorisme d’État.

Moscou affirme qu’il n’existe aucune preuve étayant les accusations selon lesquelles elle serait à l’origine de l’attaque, mais les autorités allemandes sont en état d’alerte maximale face à d’éventuelles attaques visant des infrastructures vitales.

“ACTE DE VANDALISME PRÉMÉDITÉ”

La police locale a indiqué enquêter sur un acte de vandalisme prémédité commis mardi à 18 h 00 GMT contre les infrastructures techniques d’un poste électrique situé près de la ville de Bergheim, dans l’ouest du pays.

Un porte-parole de la police n'a pas souhaité préciser l'étendue des dégâts, mais a indiqué que l'approvisionnement en électricité de la région n'avait pas été affecté.

L'opérateur du réseau électrique Amprion, détenu majoritairement par le plus grand producteur d'électricité allemand RWE RWEG.DE , a déclaré qu'une ingérence extérieure était probablement à l'origine de l'incident et que l'approvisionnement en électricité ainsi que la stabilité du réseau avaient été maintenus tout au long de l'incident.

RWE a indiqué dans un communiqué séparé que cet incident avait entraîné la mise hors réseau de cinq unités d’une centrale à lignite d’une puissance totale de 4 200 mégawatts (MW).

L’une des unités concernées, d’une puissance de 600 MW, a été reconnectée, a indiqué la société .

SABOTAGE SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE L’EST

Mardi également, des engins contenant des matériaux conducteurs ont endommagé des lignes électriques à l’un des nœuds haute tension les plus critiques de l’État de Brandebourg, dans l’est du pays.

Le ministre de l’Intérieur du Brandebourg, Jan Redmann, a déclaré qu’il semblait y avoir des similitudes entre ces attaques, mais que l’enquête n’en était qu’à ses débuts.

Il a indiqué qu’il existait certaines différences entre l’attaque du Brandebourg et un incendie criminel perpétré en 2024 par des extrémistes d’extrême gauche visant l’alimentation électrique de l’usine allemande de Tesla TSLA.O , mais qu’il ne pouvait exclure aucun suspect.

Alexander Throm, qui préside la commission des affaires intérieures du Parlement allemand, a déclaré à Reuters que le nombre d’incidents perturbateurs avant les élections de ce week-end dans le Land de Saxe-Anhalt était “extrêmement suspect”.

Les sondages d’opinion suggèrent que l’AfD, un parti anti-immigration bénéficiant d’un fort soutien dans l’est du pays, pourrait remporter le pouvoir pour la première fois au niveau régional. Le parti a appelé à la fin du soutien allemand à l’Ukraine et à la reprise des accords énergétiques avec Moscou qui fournissaient à l’Allemagne du pétrole et du gaz à bas prix jusqu’à l’interruption des livraisons en 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

Leonhard Birnbaum, directeur général d’E.ON EONGn.DE , le plus grand opérateur de réseau d’Europe, a déclaré le mois dernier qu’une protection totale des infrastructures du réseau était illusoire, ajoutant que les opérateurs pouvaient compliquer autant que possible la tâche des auteurs d’attaques, mais ne pouvaient pas les éviter complètement.

Appelant à une meilleure protection, M. Redmann a déclaré: “Il y a quelques semaines à peine, nous discutions longuement de nos aéroports; aujourd’hui, l’attention s’est de nouveau portée sur les infrastructures d’approvisionnement énergétique.”