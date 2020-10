Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne contractera plus de dette pour surmonter les effets du coronavirus Reuters • 28/10/2020 à 15:46









BERLIN, 28 octobre (Reuters) - L'Allemagne prévoit d'accroître sa dette l'année prochaine à un niveau supérieur à ce qui était prévu initialement afin de financer de nouvelles mesures d'aide contre l'épidémie due au coronavirus, a déclaré mercredi une source gouvernementale. Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, prévoit de contracter une nouvelle dette supérieure à 100 milliards d'euros pour 2021, le montant initialement prévue de 96 milliards n'étant pas suffisant pour soutenir les entreprises de la première économie d'Europe à faire face à la deuxième vague de la pandémie, a rapporté cette source. Olaf Scholz envisagerait un programme d'aide d'une valeur allant jusqu'à 10 milliards d'euros pour indemniser les entreprises touchées par une nouvelle série de mesures restrictives, ont indiqué à Reuters ce mercredi trois personnes proches du dossier. (Michael Nienaber, version française Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

