L'algorithme de Roblox et les mesures de sécurité affectent les prévisions de réservations ; le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 3 à 9)

Roblox RBLX.N a annoncé jeudi une baisse plus forte que prévu de ses réservations au troisième trimestre, le passage à des jeux qui génèrent moins de dépenses et les nouvelles mesures de sécurité pesant sur les achats intégrés, ce qui a entraîné une chute de 14 % de son cours en bourse après la clôture.

La société a expliqué que ses réservations avaient été affectées par des modifications apportées à son algorithme de recommandation, qui ont orienté les jeunes utilisateurs vers des jeux plus récents et intemporels générant moins de revenus par heure que les succès viraux qui avaient stimulé les dépenses l’année dernière.

« La faiblesse de la monétisation devrait se poursuivre », a déclaré le directeur financier Naveen Chopra lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que ces changements permettraient d’améliorer la fidélisation à long terme et, à terme, de compenser l’impact à court terme sur les réservations.

Roblox, qui permet aux utilisateurs de créer et d’explorer leurs propres univers numériques sur sa plateforme, prévoit des réservations comprises entre 1,58 milliard et 1,65 milliard de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société, qui a axé son activité sur les jeunes joueurs pendant la pandémie, a mis en place une vérification de l’âge suite à un examen plus minutieux de ses pratiques en matière de sécurité des enfants, mais ces mesures supplémentaires ont rendu l’inscription plus difficile et réduit l’accès à certaines fonctionnalités qui contribuent à maintenir l’engagement des utilisateurs.

« Les investissements dans l’IA, la diversification des contenus, la fidélisation à long terme et la sécurité, bien qu’ils créent des frictions à court terme, nous placent en position de maximiser notre part du marché mondial du jeu vidéo », a déclaré M. Chopra.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Roblox (DAU) a reculé de 7 % par rapport au trimestre précédent pour s’établir à 123 millions au deuxième trimestre, mais il a progressé de 10 % par rapport à l’année précédente.

La société s’est attachée à attirer des utilisateurs plus âgés et à se développer à l’international afin de diversifier son activité.

Les utilisateurs de plus de 18 ans représentaient 27 % des DAU dont l’âge a été vérifié au deuxième trimestre, a indiqué la société. Il s’agit d’un groupe particulièrement précieux, car les utilisateurs américains âgés de 18 ans et plus génèrent un chiffre d’affaires supérieur de plus de 50 % à celui des utilisateurs de moins de 18 ans.