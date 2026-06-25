L'Alberta augmente ses exportations de GPL par chemin de fer alors que la demande estivale aux États-Unis est en plein essor

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* Les exportations ferroviaires de GPL au départ d'Edmonton ont atteint 5,2 millions de barils en mai, selon les données de Tank Tiger et RailState

* Selon ces données, les exportations ferroviaires hebdomadaires ont atteint un pic d'environ 1,4 million de barils début juin

* StoneX estime que les dérogations aux spécifications des carburants ont probablement entraîné une hausse de la demande américaine de butane de 50 000 à 100 000 barils par jour

par Shariq Khan

Les exportations ferroviaires de gaz de pétrole liquéfié (GPL) depuis le pôle de production canadien d’Edmonton, en Alberta, vers les centres de raffinage et de négoce aux États-Unis sont exceptionnellement élevées cet été en raison de la forte demande des mélangeurs de carburants automobiles, selon le courtier en stockage The Tank Tiger.

Cette hausse hors saison des flux de GPL met en évidence les répercussions du conflit avec l'Iran sur les chaînes d’approvisionnement énergétiques à travers le monde, ainsi que la manière dont certaines initiatives gouvernementales visant à protéger les consommateurs des chocs de prix qui en résultent ont bouleversé les dynamiques commerciales établies de longue date.

La demande de GPL aux États-Unis diminue généralement en été, car le propane n’est plus utilisé pour le chauffage des locaux et parce que des restrictions plus strictes sur la qualité de l’essence – destinées à réduire les émissions liées au smog – limitent la quantité de butane ajoutée aux carburants automobiles. Cette année, le gouvernement américain a assoupli les restrictions en matière de mélange après que sa guerre contre l’Iran a fait flamber les prix à la pompe, permettant ainsi aux fabricants de carburants de continuer à ajouter des quantités importantes de butane à l’essence.

Ces dérogations ont contribué à maintenir les exportations ferroviaires de GPL d’Edmonton vers les États-Unis à des niveaux supérieurs à ceux de 2025 et 2024, a déclaré Steven Barsamian, directeur des opérations chez The Tank Tiger.

Environ 5,2 millions de barils de GPL ont été exportés par rail depuis Edmonton en mai, contre environ 3,6 millions de barils à la même période l’année dernière, selon les données compilées par The Tank Tiger et la société d’analyse ferroviaire RailState.

Les exportations hebdomadaires ont atteint un pic au cours de la première semaine de juin, avec environ 1,4 million de barils, soit environ 400 000 barils de plus que le pic enregistré l’année dernière à la même période, selon ces données.

Bien que les données n’indiquent pas le produit spécifique chargé dans les wagons-citernes de GPL, les acteurs du marché affirment que la majeure partie des arrivées est constituée de butane en raison d’une demande de mélange plus forte cette année, a déclaré M. Barsamian. La plupart des importations étaient probablement destinées à Mont Belvieu, au Texas, principale plaque tournante de stockage de GPL aux États-Unis et référence en matière de prix pour les Amériques, a-t-il ajouté.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de butane, mais ils importent depuis quelques années des quantités croissantes de ce composant de mélange en provenance du Canada, principalement pour les raffineries des marchés du Midwest, du Nord-Est et de la côte Ouest. Les importations totales de butane aux États-Unis se sont élevées en moyenne à 51 000 barils par jour l’année dernière, toutes provenant du Canada, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les dérogations aux spécifications estivales en matière de carburants ont probablement généré une demande supplémentaire de butane de l’ordre de 50 000 à 100 000 barils par jour aux États-Unis, a déclaré Alex Hodes, directeur de la stratégie des marchés énergétiques chez le courtier StoneX.

"La dynamique des mélanges a été complètement bouleversée", a déclaré M. Hodes.

L'écart de prix du butane entre Edmonton et Mont Belvieu est proche d'un niveau record, les prix sur la plaque tournante texane s'établissant à environ 1 dollar le gallon, soit une prime d'environ 30 cents par rapport à Edmonton, ce qui incite les négociants à vendre des volumes plus importants aux États-Unis, a ajouté M. Hodes.