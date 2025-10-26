L'AIM rejette la dernière offre de Boeing après près de trois mois de grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat International Association of Machinists and Aerospace Workers a déclaré dimanche qu'il avait voté pour rejeter la dernière offre contractuelle de Boeing BA.N , estimant que l'entreprise n'avait pas répondu aux priorités essentielles de sa main-d'œuvre qualifiée et dévouée.