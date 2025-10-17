L'AIM et Boeing reprennent les négociations contractuelles lundi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat International Association of Machinists and Aerospace Workers a déclaré vendredi qu'il avait accepté de reprendre les négociations contractuelles avec le constructeur d'avions Boeing BA.N lundi.

Le syndicat représente plus de 3 200 travailleurs en grève qui assemblent des avions de combat et des munitions dans les usines de Boeing dans la région de St Louis.