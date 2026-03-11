 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'AIE recommande de puiser dans ses réserves plus de 100 mlns de barils de brut dès le premier mois - sources
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 10:23

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) recommande de débloquer une partie de ses réserves stratégiques de brut pour un volume supérieur à 100 millions de barils dès le premier mois, afin de contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient, a-t-on appris mercredi de deux sources au fait des discussions au sein de l'organisation.

(Alex Lawler et America Hernandez; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran
G7

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,22 USD Ice Europ +0,90%
Pétrole WTI
88,30 USD Ice Europ +1,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank