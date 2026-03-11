L'AIE recommande de puiser dans ses réserves plus de 100 mlns de barils de brut dès le premier mois - sources

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) recommande de débloquer une partie de ses réserves stratégiques de brut pour un volume supérieur à 100 millions de barils dès le premier mois, afin de contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient, a-t-on appris mercredi de deux sources au fait des discussions au sein de l'organisation.
(Alex Lawler et America Hernandez; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)
