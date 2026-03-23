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L'AIE envisage de débloquer plus de réserves de pétrole-directeur
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 10:21

par Helen Clark et Christine Chen

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) consulte actuellement les gouvernements d'Asie et d'Europe au sujet d'un éventuel déblocage de réserves supplémentaires de pétrole "si nécessaire" en raison de la guerre en Iran, a déclaré lundi son directeur exécutif Fatih Birol.

"Si cela s'avère nécessaire, bien sûr, nous le ferons. Nous examinerons la situation, nous analyserons et évaluerons les marchés et nous en discuterons avec nos pays membres", a déclaré Fatih Birol au National Press Club de Canberra, au début d'une tournée mondiale.

Les pays membres de l'AIE ont convenu le 11 mars de débloquer un volume record de 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques afin de lutter contre la flambée des prix mondiaux du brut. Ce prélèvement représentait 20% des stocks totaux.

Il n'y aurait pas de seuil de prix spécifique du brut pour déclencher un nouveau déblocage, a déclaré Fatih Birol.

"Un déblocage des réserves contribuera à rassurer les marchés, mais ce n’est pas la solution. Cela ne fera qu’atténuer les difficultés économiques", a-t-il ajouté.

Le directeur de l’AIE a entamé sa tournée mondiale à Canberra, car la région Asie-Pacifique est en première ligne de la crise pétrolière, a-t-il déclaré, compte tenu de sa dépendance au pétrole et à d’autres produits essentiels tels que les engrais et l’hélium transitant par le détroit d’Ormuz.

Après avoir rencontré le Premier ministre australien Anthony Albanese, Fatih Birol se rendra au Japon plus tard cette semaine avant une réunion du G7.

Il a qualifié la crise au Moyen-Orient de "très grave", la jugeant pire que les deux chocs pétroliers des années 1970, ainsi que l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur le gaz, pris ensemble.

La guerre contre l'Iran a privé l'approvisionnement mondial de 11 millions de barils de pétrole par jour, soit plus que les deux chocs pétroliers précédents réunis.

"La principale solution à ce problème est l’ouverture du détroit d’Ormuz", a-t-il déclaré.

"La gravité du problème n'a pas été bien comprise par les dirigeants du monde entier", a-t-il déclaré à propos de sa décision de s'exprimer publiquement trois semaines après le début de la guerre.

La réduction des réserves ne représente qu’une partie de ce que l’AIE pourrait faire, a-t-il déclaré.

Les mesures proposées par l’AIE, telles que la réduction des limitations de vitesse ou la mise en place du télétravail, avaient permis de réduire la consommation d’énergie lorsqu’elles avaient été mises en oeuvre en Europe en 2022, mais chaque pays devrait décider de la meilleure façon de réaliser des économies de carburant, a déclaré Fatih Birol.

Il a ajouté que, bien que les réserves de carburants liquides de l’Australie soient inférieures aux normes de l’AIE, le gouvernement actuel avait beaucoup fait pour les améliorer et que 30 jours de diesel constituaient un "chiffre solide".

(Rédigé par Alasdair Pal et Christine Chen à Sydney; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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