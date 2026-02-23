L'agitation autour des tarifs douaniers américains laisse les marchés du Trésor dans l'expectative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Cour suprême annule une série de droits de douane imposés par Trump

La décision ouvre la voie à une nouvelle incertitude sur les remboursements et la politique commerciale

Les bons du Trésor baissent à New York; les contrats à terme restent stables en Asie, le dollar s'effondre

Loin d'être une source de soulagement, la décision de la Cour suprême de rejeter les tarifs douaniers du président Donald Trump a engendré de nouveaux risques et de nouvelles incertitudes en matière de politique commerciale, de dette américaine et de dollar. La Cour n'a pas pris de décision sur les remboursements, ce qui laisse planer la possibilité d'un trou d'environ 170 milliards de dollars dans les finances américaines. L'empressement de M. Trump à imposer des taxes de remplacement a déjà suscité l'ire de l'Europe et une nouvelle confusion au sujet de la politique commerciale.

Le dollar a reculé tout au long de la journée de lundi en Asie, notamment face à des valeurs refuges telles que le franc suisse et le yen, tandis que les bons du Trésor ont été bloqués, les marchés s'efforçant de faire face aux risques pesant sur la situation budgétaire et de démêler les implications pour l'inflation.

La conclusion la plus claire semble être que les droits de douane de remplacement de Trump sont moins élevés et devraient atténuer les pressions sur les prix à court terme. Mais la Cour a également limité son pouvoir et les conséquences pour les marchés et l'économie sont imprévisibles.

"L'incertitude est de retour, et compte tenu de la dernière flexion musculaire des dirigeants européens, le risque d'escalade est maintenant plus élevé qu'il ne l'était il y a un an", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

Pour les bons du Trésor, l'un des risques est la poursuite des remboursements, qui risque de durer des mois dans les tribunaux de première instance. Les estimations des recettes générées jusqu'à présent par les tarifs douaniers s'élèvent à plus de 175 milliards de dollars, une part modeste des recettes totales prévues de plus de 5 000 milliards de dollars, mais suffisante pour risquer une collecte de fonds supplémentaire.

Dan Siluk, responsable de la liquidité et de la courte durée au niveau mondial chez Janus Henderson, a déclaré que les remboursements entraîneront une augmentation de l'émission de dette.

"À la marge, cela soulève le risque d'une pression accrue sur la partie longue de la courbe, en particulier si l'émission liée aux remboursements coïncide avec des besoins d'emprunt déjà élevés et un resserrement quantitatif en cours ()," a-t-il déclaré.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont légèrement augmenté pour atteindre 4,1 % vendredi, mais ils ont baissé après avoir atteint des sommets supérieurs à 4,5 % au milieu de l'année 2025, parallèlement aux signes de ralentissement de l'inflation et aux attentes de réductions des taux d'intérêt de la Fed. La courbe US10US30=TWEB s'est pentifiée, entraînée par une baisse des rendements à court terme.

Lundi, les rendements de référence à 10 ans se négociaient à 4,071 %, soit une baisse de 1,4 point de base, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR étaient inférieurs de 1 pb à 4,716 %.

"Les marchés se concentrent actuellement sur l'impact à court terme, à savoir une baisse de l'inflation et une diminution plus rapide des taux d'intérêt", a déclaré Alberto Conca, directeur des investissements chez LFG+ZEST à Lugano, en Suisse.

"Je pense que c'est plutôt une vision à court terme, car cela augmente un déficit déjà énorme, et les courbes de rendement devraient se pentifier de manière plus significative étant donné que les finances du gouvernement américain sont, en fait, hors de contrôle."

INCERTITUDE DES RECETTES

Le Congressional Budget Office avait estimé que les droits de douane de M. Trump généreraient environ 300 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie pour la première économie mondiale.

Les droits de douane de remplacement de 15 % imposés par M. Trump ne durent que 150 jours et on ne sait pas encore exactement quand et à qui ils seront imposés. Certains pays, dont la Grande-Bretagne et l'Australie, avaient des taux de 10 % sous l'ancienne règle, tandis que de nombreux pays asiatiques avaient des taux plus élevés.

"Le marché obligataire est le plus préoccupant", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, citant l'augmentation des émissions si le gouvernement est contraint d'émettre des remboursements tout en assumant d'autres factures de relance.

Certes, le marché n'a pas réagi de manière significative et l'on estime qu'il est possible d'éviter des retombées à plus long terme.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que le marché de la dette ne s'inquiétera pas beaucoup du déficit budgétaire, à la fois parce que Trump trouvera des substituts aux droits de douane et parce que tout financement supplémentaire potentiel se fera par le biais de bons du Trésor plus courts. Il se peut également que Trump ne soit pas en mesure de réaliser son souhait de donner à chaque Américain un chèque de 2 000 dollars de dividendes tarifaires , ce qui aurait été une autre source d'inflation.

Quoi qu'il en soit, un nouveau cycle d'incertitude en matière de politique et de recettes est en cours. Jusqu'à présent, la réaction du dollar a été d'étendre ses pertes - il a perdu environ 0,4 % par rapport à l'euro EUR= lundi, soit une baisse de près de 12 % depuis le début du second mandat de Trump, début 2025.

Les perspectives dépendent de la façon dont les traders perçoivent le chaos. Les analystes de Barclays ont déclaré que la décision de la Cour suprême pourrait être considérée comme un exemple d'équilibre des pouvoirs, et devrait retirer une partie de la prime de risque des actifs américains et du dollar.

D'autres se concentrent sur l'inflation.

"Lorsque vous avez autant de liquidités et que vous abaissez les droits de douane, cela alimente la croissance et entraîne une hausse des taux", a déclaré Eddie Ghabour, directeur général de Key Advisors Wealth Management dans le Delaware.

"Ces éléments peuvent également entraîner une accélération de l'inflation dans les mois à venir. Je pense que le marché obligataire s'en rend compte"