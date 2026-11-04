L'agence de voyages en ligne Expedia revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une demande qui résiste bien

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par Anshuman Tripathy

Expedia Group EXPE.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles de réservations brutes et de chiffre d'affaires, misant sur une demande soutenue pour les voyages internationaux.

Les dépenses des consommateurs aisés ont soutenu les voyages internationaux malgré une inflation persistante, même si la guerre prolongée en Iran et les troubles dans certaines régions d’Europe ont ajouté une part d’incertitude pour le secteur.

Expedia a revu à la hausse ses prévisions annuelles de réservations brutes, les portant à une fourchette comprise entre 131,4 et 131,9 milliards de dollars, contre une fourchette comprise entre 129,5 et 130,8 milliards de dollars précédemment.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur des réservations brutes annuelles de 130,22 milliards de dollars.

“Les consommateurs américains ont fait preuve d’un fort dynamisme tant pour les voyages intérieurs que pour les voyages à destination de l’Europe et de l’Asie”, a déclaré la directrice générale Ariane Gorin à Reuters.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 3,69 milliards et 3,75 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 3,74 milliards de dollars.

Mme Gorin a attribué la modération des prévisions pour le quatrième trimestre aux élections de mi-mandat aux États-Unis ainsi qu’aux troubles au Moyen-Orient et en Europe.

Ses propos font écho à ceux tenus mardi par son concurrent Booking Holdings BKNG.O concernant les perturbations des voyages à destination et en provenance du Moyen-Orient, l’impact de la hausse des tarifs aériens, ainsi que les troubles dans certaines villes européennes.

Des chaînes hôtelières, notamment Hilton HLT.N et Marriott

MAR.O , ont également signalé que le conflit au Moyen-Orient pesait sur leurs résultats du quatrième trimestre, tout comme les répercussions des élections.

En Europe, les voyageurs ont davantage privilégié les déplacements nationaux que les voyages longue distance à l’étranger, a noté Mme Gorin.

La société basée à Seattle prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 16,37 et 16,43 milliards de dollars, contre une fourchette précédemment annoncée de 16,05 à 16,22 milliards de dollars.

Expedia a annoncé un bénéfice ajusté de 9,39 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 8,89 dollars.

Le chiffre d'affaires de la société mère de Vrbo a progressé d'environ 12 % pour atteindre 4,94 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 4,74 milliards de dollars.