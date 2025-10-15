L'agence canadienne de sécurité des transports s'inquiète du nombre record d'incursions sur piste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte des États-Unis)

MONTRÉAL, 15 octobre - Le Bureau canadien de la sécurité des transports a fait part mercredi de nouvelles préoccupations concernant les accidents évités de justesse entre aéronefs, après que le nombre d'incursions sur piste a atteint un niveau record l'an dernier dans le pays, bien qu'il n'y ait eu aucun cas récent de collision réelle.

L'agence de sécurité des transports a appelé dans sa liste de surveillance annuelle à une meilleure utilisation de la technologie et de l'infrastructure, après que les données du fournisseur de services de trafic aérien NAV Canada ont montré que les incursions de piste ont grimpé à 639 l'année dernière, contre 566 en 2023, le nombre le plus élevé jamais enregistré au cours des 15 années pour lesquelles des données sont disponibles.

Il y a incursion sur piste lorsqu'un aéronef ou un véhicule se trouve par erreur sur une piste destinée à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs.

Au cours des dernières années, une série d'incidents évités de justesse a suscité des inquiétudes plus générales concernant la sécurité aérienne dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis , où l'on s'inquiète également de la pression exercée sur les opérations de contrôle du trafic aérien, qui manquent de personnel.

En février, un vol de Southwest Airlines LUV.N se trouvait à moins de 200 pieds d'un avion d'affaires lorsque le pilote de la compagnie commerciale a interrompu l'atterrissage et effectué une manœuvre d'urgence pour éviter de justesse une collision à l'aéroport Midway de Chicago.

Ces récents incidents de piste très médiatisés font monter la pression sur les autorités aéronautiques pour qu'elles rendent obligatoires les systèmes d'alerte dans le cockpit conçus pour prévenir les incursions.