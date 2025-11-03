OpenAI achète à Amazon 38 milliards de dollars de capacités pour développer son IA

( AFP / MARCO BERTORELLO )

OpenAI a passé avec AWS, filiale d'informatique à distance ("cloud") d'Amazon, un accord portant sur l'acquisition de capacités supplémentaires de développement pour son intelligence artificielle (IA), valorisées 38 milliards de dollars, selon un communiqué publié lundi.

La start-up à l'origine de ChatGPT poursuit sa campagne d'achats massifs de puissance de calcul et de stockage, que ce soit auprès de fournisseurs de "cloud" comme AWS ou de fabricants de puces, pour s'assurer de ne pas être entravé dans la course à l'IA.

OpenAI ambitionne d'être le premier acteur du secteur à mettre au point un modèle d'IA générale, ou AGI, qui égalerait l'ensemble des capacités intellectuelles humaines.

Les avis divergent sur ce point, certains spécialistes prédisant l'arrivée de l'AGI dans les prochaines années, d'autres dans une décennie au mieux, voire jamais.

"Développer l'IA la plus avancée nécessite des capacités de calcul massives et fiables", a expliqué le patron d'OpenAI, Sam Altman, cité dans le communiqué. "Notre partenariat avec AWS renforce l'écosystème qui va soutenir cette nouvelle phase et rendre l'IA avancée accessible à tous."

La semaine dernière, Sam Altman avait révélé qu'OpenAI avait contracté des engagements portant sur 1.400 milliards de dollars auprès des fournisseurs de "cloud" et de l'industrie des semi-conducteurs.

Une partie des investisseurs affichent de plus en plus ostensiblement leur circonspection devant la frénésie d'achats de cette société aux revenus projetés à 13 milliards de dollars environ cette année et qui ne sera pas rentable avant 2029, de l'aveu même de Sam Altman.

Interrogé sur le sujet dans un épisode du podcast "BG2 Pod" mis en ligne vendredi, Sam Altman a montré des signes d'agacement et répondu qu'OpenAI allait réaliser "bien plus" de chiffre d'affaires que cette estimation.

"Nous prévoyons que nos revenus vont continuer à croître fortement", a-t-il poursuivi.

La transaction avec AWS porte sur sept ans et assure à OpenAI des disponibilités de "cloud" supplémentaires dès maintenant, avec un déploiement complet avant la fin 2026.

Les infrastructures de "cloud" qu'AWS va mettre au service de l'entreprise californienne s'appuieront essentiellement sur des processeurs du géant Nvidia, les désormais fameux GPU (graphics processing unit), considérés comme les plus performants du marché.

La nouvelle a propulsé le cours d'Amazon qui, dans les premiers échanges après l'ouverture de Wall Street, prenait près de 5%.