Moderna débute une étude pour le traitement d'un myélome multiple
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:35
La première dose a été administrée au SCRI Oncology Partners à Nashville, dans le Tennessee, en collaboration avec le Sarah Cannon Research Institute (SCRI).
Le mRNA-2808 est un traitement multiplex expérimental qui code trois TCE ciblant trois antigènes validés associés au myélome. Cette nouvelle stratégie vise à traiter l'hétérogénéité tumorale et à surmonter les mécanismes de résistance connus par la cible.
' Notre plateforme d'ARNm permet de manière unique le multiplexage de plusieurs cibles d'engagement des lymphocytes T, conçues pour attaquer la maladie sous plusieurs angles afin de surmonter, réduire et prévenir les mécanismes d'évasion' a déclaré le Dr Kyle Holen, responsable du développement, oncologie chez Moderna.
' Le myélome multiple est un cancer complexe avec de nombreux patients développant inévitablement une résistance aux traitements disponibles, et parvenir à un contrôle durable de la maladie reste un défi ', a déclaré le Dr Hans Lee, directeur de la recherche sur le myélome au SCRI et hématologue et oncologue médical chez SCRI Oncology Partners.
Valeurs associées
|25,3550 USD
|NASDAQ
|-6,65%
A lire aussi
-
Kimberly-Clark rachète Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars malgré la controverse sur le Tylenol
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé lundi l'acquisition pour plus de 40 milliards de dollars (34,30 milliards d'euros) du fabricant de pansements Kenvue, confronté à des poursuites judiciaires liées à son antalgique Tylenol (paracétamol) ... Lire la suite
-
Un séisme de magnitude 6,3 a fait plus de 20 morts lundi dans le nord de l'Afghanistan, deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Le séisme, qui s'est produit peu avant 20H30 GMT (01H00 heure locale) à Kholm, dans ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine. La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort ... Lire la suite
-
Eli Lilly progresse après avoir annoncé son intention de construire une usine néerlandaise d'une valeur de 3 milliards de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 3 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N sont en hausse de 2,7 % à 886,07 $ après ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer