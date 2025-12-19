L'agence américaine de développement spatial passe une commande de 72 satellites pour un montant de 3,5 milliards de dollars

L'Agence de développement spatial, qui fait partie de la Force spatiale américaine, a annoncé vendredi qu'elle avait conclu des accords avec quatre fournisseurs du secteur de la défense pour la construction de 72 satellites, d'une valeur totale d'environ 3,5 milliards de dollars.

L'agence a indiqué que Lockheed Martin LMT.N , L3Harris Technologies LHX.N , Northrop Grumman NOC.N et Rocket Lab USA

RKLB.O ont signé des contrats à prix fixe pour 18 véhicules spatiaux chacun.

Les satellites infrarouges, qui seront utilisés pour les systèmes d'alerte, de suivi et de défense contre les missiles, devraient être lancés en orbite terrestre basse en 2029.

"L'ajout de ces satellites permettra d'obtenir une couverture mondiale quasi-continue pour l'alerte et le suivi des missiles, ainsi que des charges utiles capables de générer des trajectoires de qualité pour le contrôle des tirs dans le cadre de la défense antimissile", a déclaré le directeur par intérim de l'agence, Gurpartap Sandhoo.

Ces satellites font partie de la tranche 3 et s'inscrivent dans l'objectif de l'agence spatiale de lancer une nouvelle tranche tous les deux ans afin d'actualiser son architecture satellitaire avec des technologies de pointe.

En septembre, le premier véhicule spatial de la tranche 1, une fusée Falcon 9 de SpaceX, a été lancé depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie.

L'agence prévoit d'inclure un total de 154 véhicules spatiaux opérationnels dans la tranche 1, qui sera prête pour une capacité initiale de combat en 2027.